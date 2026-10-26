塞浦路斯Kedipes解决56亿欧元贷款问题——Cyprus Mail

在塞浦路斯，国有资产管理机构Kedipes已解决名义价值56.0亿欧元的不良贷款，占其初始73.7亿欧元投资组合的76%。主要方式包括债务重组、通过协议达成全额解决，以及自愿以房地产抵偿债务，Cyprus Mail报道。

以协议取代拍卖

Kedipes截至2026年6月的报告称，债务重组涉及价值20.3亿欧元的贷款，占已解决贷款总价值的36.3%。另有13.9亿欧元，即24.9%，来自债务的全额解决。

自愿以房地产抵偿债务的金额为12.5亿欧元，即22.4%。与此同时，拍卖后取得的房产对应3.628亿欧元的贷款名义价值，占总额的6.5%。Kedipes还记录了4.49亿欧元逾期贷款回款，以及通过Rent Against Instalment计划转让房地产获得的1.085亿欧元。

这些数据反映的是Kedipes已找到解决方案的贷款名义价值，而不是在拍卖中出售的主要住所所占比例。自愿转让房地产可能结束债务争议，但借款人需要确认这是否完全结清剩余债务，以及其对其他抵押物或担保人的影响。

以租代拥有

在面向弱势住房业主的Rent Against Instalment计划下，Kedipes取得主要住所的所有权。贷款方获得其评估市场价值的65%，并注销未由其他担保物覆盖的剩余抵押债务。原业主仍为租户：租金由国家承担，居住者每年支付1欧元。

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标准租期为14年，对于涉及老年租户的个别情况，可安排终身居住。自租赁期第五年至第十四年，原业主本人或其一级亲属可以按合同规定的价格回购住房。

在9月30日截止日期前，该计划收到超过4,500份申请。1,307名申请人获得批准，978套住房被纳入该计划。Kedipes预计，最终纳入计划的住房数量将超过2,000套。

央行数据

塞浦路斯中央银行9月公布的分析显示，从2022年1月至2026年3月，主要住所占已完成强制执行程序的6%。农业用地占此类案件的61%。在已发出执行通知的案件中，约30%以自愿协议告终，另有5%仍处于谈判阶段。

塞浦路斯的执行程序包括评估重组的可能性和发送正式通知。符合条件的借款人可以向金融申诉专员寻求帮助，或在法院对程序提出质疑，但仅仅向法院提出申请不会自动中止执行。

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