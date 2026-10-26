На Кипре государственный управляющий активами Kedipes урегулировал проблемные кредиты номинальной стоимостью €5,60 млрд, что составляет 76% его первоначального портфеля на €7,37 млрд. Основными механизмами стали реструктуризация долгов, полное урегулирование по договоренности и добровольная передача недвижимости в счет долга, сообщает Cyprus Mail.

Договоренности вместо аукционов

В отчете Kedipes за период до июня 2026 года говорится, что реструктуризация охватила кредиты на €2,03 млрд, или 36,3% общей стоимости урегулированных займов. Еще €1,39 млрд, или 24,9%, пришлось на полное урегулирование долгов.

Добровольный обмен недвижимости в счет погашения долга составил €1,25 млрд, или 22,4%. В то же время имущество, полученное после аукционов, соответствовало €362,8 млн номинальной стоимости кредитов — 6,5% от общего объема. Kedipes также зафиксировал €449 млн поступлений по просроченным кредитам и €108,5 млн через передачу недвижимости по программе Rent Against Instalment.

Эти показатели отражают номинальную стоимость кредитов, по которым Kedipes нашел решение, а не долю основного жилья, проданного на аукционах. Добровольная передача недвижимости может завершить долговой спор, однако заемщикам необходимо выяснить, полностью ли она закрывает остаток долга и как влияет на другое обеспечение или поручителей.

Аренда вместо собственности

По программе Rent Against Instalment для уязвимых владельцев жилья Kedipes приобретает в собственность основное жилье. Кредитор получает 65% его оценочной рыночной стоимости и списывает оставшуюся часть ипотечного долга, не обеспеченную другим обеспечением. Бывший владелец остается арендатором: арендную плату покрывает государство, а проживающий платит €1 в год.

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Стандартный срок аренды составляет 14 лет, а для отдельных случаев с пожилыми арендаторами предусмотрено пожизненное проживание. Выкупить жилье обратно можно с пятого по четырнадцатый год аренды — самому бывшему владельцу или его родственнику первой степени родства по цене, определенной в договоре.

До окончания дедлайна 30 сентября на программу подали более 4 500 заявлений. Одобрение получили 1 307 заявителей, а в схему включили 978 жилых помещений. Kedipes ожидает, что окончательное число жилых помещений в программе превысит 2 000.

Данные центробанка

Анализ Центрального банка Кипра, обнародованный в сентябре, показал, что с января 2022 года по март 2026 года основное жилье составило 6% завершенных процедур принудительного взыскания. Сельскохозяйственные земли составили 61% таких случаев. Около 30% дел, по которым направлялись уведомления о взыскании, завершились добровольными договоренностями, еще 5% оставались на этапе переговоров.

Кипрская процедура взыскания предусматривает оценку возможности реструктуризации и формальные уведомления. Заемщики, отвечающие условиям, могут обратиться за помощью к финансовому омбудсмену или оспорить процедуру в суде, однако само обращение в суд не приостанавливает взыскание автоматически.

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