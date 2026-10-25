В Пакистане граждане, которые после периода проживания за границей вновь стали налоговыми резидентами, не могут внести начальный баланс своего имущества в декларации за 2026 налоговый год из-за ограничений портала IRIS. Об этом сообщает The Express Tribune.

Проблема возникла за неделю до окончания дважды продлённого срока подачи деклараций по подоходному налогу. Система автоматически переносит данные об имуществе из последней поданной декларации за период, когда человек был налоговым резидентом, и не позволяет отредактировать этот показатель.

Проблема с начальным балансом

Согласно налоговым правилам, пакистанец может получить статус нерезидента для целей налогообложения, если в течение года находится за границей определённое количество дней. В промежуточные годы нерезидентства такие лица не обязаны подавать декларации об имуществе в соответствии со статьёй 116(2) Ордонанса о подоходном налоге 2001 года.

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После возвращения к статусу резидента налогоплательщики должны подать декларацию об имуществе и отчёт о сверке имущества. Однако IRIS подставляет баланс, зафиксированный до периода нерезидентства, в поле, которое нельзя редактировать. Из-за этого пользователи не могут указать надлежащий начальный баланс за 2026 налоговый год и сверить изменения в своём имуществе за этот период.

Обращение налоговых юристов

Ассоциация налоговых юристов Карачи обратилась к члену по операционным вопросам Федерального управления доходов Пакистана (FBR) с просьбой устранить техническое ограничение. По мнению ассоциации, в системе самооценки налогоплательщики должны иметь возможность самостоятельно декларировать начальный баланс на основании имеющихся документов и сведений.

Ассоциация попросила FBR изменить соответствующую проверку в IRIS, чтобы люди, вернувшиеся в Пакистан, могли вносить надлежащий начальный баланс за соответствующий налоговый год. Это позволило бы сверять изменения имущества без необходимости проводить расчёты за годы нерезидентства.

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