巴基斯坦IRIS阻止填写财产期初余额——《快报论坛报》

据《快报论坛报》报道，在巴基斯坦，曾在海外居住一段时间后重新成为税务居民的公民，因IRIS门户网站的限制，无法在2026纳税年度的申报表中填写其财产期初余额。

该问题出现在经两次延长的所得税申报截止日期结束前一周。系统会自动转入个人作为税务居民期间最后一次提交的申报表中的财产数据，且不允许编辑该数值。

期初余额问题

根据税收规定，巴基斯坦人如果在一年中有一定天数身处国外，可能获得税务用途的非居民身份。在非居民身份期间的中间年份，此类人士无需根据2001年《所得税条例》第116(2)条提交财产申报表。

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恢复居民身份后，纳税人必须提交财产申报表和财产核对报告。然而，IRIS会将非居民期间之前记录的余额带入一个无法编辑的字段。因此，用户无法注明2026纳税年度应有的期初余额，也无法核对其在该期间的财产变动。

税务律师的呼吁

卡拉奇税务律师协会向巴基斯坦联邦税收委员会（FBR）运营事务委员提出请求，要求取消这一技术限制。该协会认为，在自我评估制度下，纳税人应能够根据现有文件和信息自行申报期初余额。

该协会要求FBR修改IRIS中的相关验证机制，以便返回巴基斯坦的人士能够填写相应纳税年度应有的期初余额。这将使其能够核对财产变动，而无需对非居民身份年度进行计算。

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