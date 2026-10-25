W Pakistanie obywatele, którzy po okresie mieszkania za granicą ponownie uzyskali status rezydenta podatkowego, nie mogą wpisać początkowego salda swojego majątku do deklaracji za rok podatkowy 2026 z powodu ograniczeń portalu IRIS. Informuje o tym The Express Tribune.

Problem pojawił się na tydzień przed końcem dwukrotnie przedłużonego terminu składania deklaracji podatku dochodowego. System automatycznie przenosi dane o majątku z ostatniej złożonej deklaracji za okres, w którym dana osoba była rezydentem podatkowym, i nie pozwala edytować tej wartości.

Problem z początkowym saldem

Zgodnie z przepisami podatkowymi Pakistańczyk może uzyskać status nierezydenta do celów podatkowych, jeśli w ciągu roku przebywa za granicą przez określoną liczbę dni. W pośrednich latach nierezydentury takie osoby nie są zobowiązane do składania oświadczeń o majątku zgodnie z artykułem 116(2) Ordynacji podatku dochodowego z 2001 roku.

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Po powrocie do statusu rezydenta podatnicy muszą złożyć oświadczenie o majątku oraz zestawienie uzgodnienia majątku. Jednak IRIS pobiera saldo zarejestrowane przed okresem nierezydentury do pola, którego nie można edytować. W rezultacie użytkownicy nie mogą wskazać właściwego początkowego salda za rok podatkowy 2026 ani uzgodnić zmian w swoim majątku w tym okresie.

Apel prawników podatkowych

Karaczińskie Stowarzyszenie Prawników Podatkowych zwróciło się do członka ds. operacyjnych Federalnej Rady Przychodów Pakistanu (FBR) z prośbą o usunięcie ograniczenia technicznego. Zdaniem stowarzyszenia w systemie samooceny podatnicy powinni mieć możliwość samodzielnego deklarowania początkowego salda na podstawie dostępnych dokumentów i informacji.

Stowarzyszenie poprosiło FBR o zmianę odpowiedniej kontroli w IRIS, aby osoby, które wróciły do Pakistanu, mogły wpisywać właściwe początkowe saldo za odpowiedni rok podatkowy. Umożliwiłoby to uzgadnianie zmian majątku bez konieczności wykonywania obliczeń za lata nierezydentury.

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