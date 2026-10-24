W Nigerii kurs zamknięcia nairy 22 października 2026 roku osłabił się o 2,1% wobec dolara amerykańskiego — z 1337 do 1365 nair za dolara. Następnego dnia waluta nadal słabła, a wartość bankowych transakcji dolarowych na oficjalnym rynku wzrosła do 1,01 mld dolarów — podaje The Rio Times.

Kurs zamknięcia i oficjalny wskaźnik

Według danych Centralnego Banku Nigerii 22 października naira była notowana w przedziale od 1336 do 1369 za dolara. Oficjalny dzienny kurs, obliczany jako średnia ważona transakcji, zmienił się mniej znacząco — z 1334,72 do 1344,40 nairy za dolara, czyli o około 0,7%.

23 października oficjalny kurs średni ważony wyniósł 1361,84 nairy za dolara — o 17,44 nairy więcej niż dzień wcześniej. Kurs zamknięcia, według danych przytoczonych przez publikację, osiągnął 1370 nair za dolara, a w trakcie sesji waluta była notowana w przedziale od 1340 do 1395 nair za dolara.

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Wzrost wolumenu handlu międzybankowego

Wolumen międzybankowych transakcji dolarowych 23 października wzrósł z 316,55 mln dolarów dzień wcześniej do 1,01 mld dolarów. Liczba transakcji w tym czasie zwiększyła się ze 181 do 315. Wyższa liczba nair za dolara oznacza osłabienie waluty krajowej.

Szef MDU Capital Ayodeji Ebo zaznaczył, że dwa dni handlu nie wystarczą, aby wyciągać wnioski o odpływie zagranicznych inwestorów. Wśród możliwych czynników tego ruchu wymienił jednorazowe duże transakcje, płatności za import lub realizację zysków po spadku rentowności. Analitycy Agusto and Co oraz Centre for the Promotion of Private Enterprise również wezwali do oczekiwania na dodatkowe dane.

Kolejnym zaplanowanym dniem handlowym na oficjalnym rynku walutowym ma być 26 października. Uczestnicy rynku będą śledzić dalszy popyt na dolara i możliwe komentarze Centralnego Banku Nigerii.

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