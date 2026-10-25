Chiński rynek akcji stracił 3,5 bln dolarów wartości od szczytu w maju. W ubiegłym tygodniu wyprzedaż akcji nasiliła się: główny kontynentalny indeks CSI 300 wszedł w rynek niedźwiedzia, a indeks technologiczny w Hongkongu zbliżył się do utraty całego wzrostu osiągniętego po szerokim pakiecie wsparcia wzrostu gospodarczego Pekinu dwa lata temu.

Jak podaje The Japan Times, inwestorów niepokoi przedłużający się spadek konsumpcji oraz ostra konkurencja cenowa między firmami. Wywiera to presję na zyski przedsiębiorstw w różnych sektorach — od banków i producentów pojazdów elektrycznych po twórców modeli sztucznej inteligencji.

Rewizja prognoz zysków

Konsensusowe prognozy zysków na 2026 rok dla spółek wchodzących w skład indeksu MSCI China spadły od końca marca o ponad 4%. W przypadku Hang Seng Tech Index, w którym dominują chińskie firmy internetowe zaangażowane w konkurencję cenową w handlu elektronicznym, oczekiwania dotyczące zysków obniżyły się o ponad 13%.

Spółki z MSCI China, które już opublikowały wyniki, średnio nie osiągnęły konsensusowych prognoz o 9%. Według wyliczeń źródła może to być drugie najgorsze kwartalne odchylenie od oczekiwań od dwóch lat. W szczególności producent baterii CATL nie spełnił oczekiwań dotyczących zysku, China Mobile poinformował o spadku zysku netto za styczeń–wrzesień o 8% rok do roku, a Ganfeng Lithium Group również nie osiągnęła prognoz z powodu spadku cen.

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Ostrożna polityka Pekinu

Presja na zyski zmusza część firm do poszukiwania finansowania na rynku akcji. Alibaba Group Holding przeprowadziła w szczególności dodatkową sprzedaż akcji o wartości 10 mld dolarów, co rozwodniło wartość udziałów obecnych akcjonariuszy.

Jednocześnie wolumen obrotu na kontynentalnym rynku akcji w Chinach utrzymuje się w pobliżu najniższego poziomu od lipca ubiegłego roku, a wartość transakcji z wykorzystaniem kredytu zabezpieczonego spadła do najniższego poziomu od roku. Władze już zaangażowały fundusze państwowe, znane jako „narodowa drużyna”, aby powstrzymać spadek notowań.

W trzecim kwartale PKB Chin wzrósł o 4,5% rok do roku. Jak zauważa publikacja, wzrost zgodny z rządowym celem w pierwszych dziewięciu miesiącach roku daje władzom więcej powodów, by utrzymywać stopniowe wsparcie gospodarki bez zakrojonych na szeroką skalę bodźców.

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