Bank Japonii może utrzymać stopę na poziomie 1,25% — Channel NewsAsia

W Tokio Bank Japonii, według oczekiwań analityków, utrzyma główną stopę procentową na poziomie 1,25% po zakończeniu w piątek dwudniowego posiedzenia. Jednocześnie regulator może podkreślić ryzyko przekroczenia przez inflację celu 2%, co pozostawi możliwość podwyżki stopy już w grudniu.

Oczekiwania wobec decyzji regulatora

Jak informuje Channel NewsAsia, Bank Japonii prawdopodobnie nie będzie dawać wyraźnych sygnałów dotyczących dokładnego terminu i tempa kolejnych podwyżek. Regulator dąży do niedopuszczenia do nadmiernego przyspieszenia inflacji, lecz jednocześnie chce uniknąć destabilizacji rynków wskutek przedwczesnego zaostrzenia polityki pieniężnej.

W kwartalnym raporcie, który ma zostać opublikowany po posiedzeniu, bank centralny może nieznacznie podwyższyć prognozę inflacji na następny rok fiskalny. Źródła Reutersa również oczekują, że Bank Japonii wskaże na przybliżone osiągnięcie przez inflację bazową docelowego poziomu 2%.

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Dalsza ścieżka stóp

Po podwyżkach stóp w czerwcu i wrześniu Bank Japonii, według agencji, analizuje warunki kredytowania oraz dynamikę kredytów bankowych. Pomimo już przeprowadzonego zaostrzenia polityki warunki finansowe w kraju pozostają łagodne.

Obecna stopa na poziomie 1,25% mieści się w oszacowanym przez pracowników Banku Japonii neutralnym przedziale od 1,1% do 2,5%. Za neutralną uznaje się stopę, która ani nie hamuje, ani nie przegrzewa gospodarki. Ankietowani przez Reutersa analitycy prognozują podwyżkę stopy do 1,5% w grudniu oraz dalsze zaostrzanie polityki mniej więcej co kwartał.

We wrześniu prezes Banku Japonii Kazuo Ueda już zasygnalizował zmianę priorytetów: od stymulowania inflacji po długim okresie ultraluźnej polityki pieniężnej do utrzymywania jej blisko poziomu docelowego.

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