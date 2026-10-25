Bank Izraela oświadczył, że kryptowaluty nie mogą być narzędziem obchodzenia możliwych sankcji gospodarczych. Odpowiedź banku centralnego padła po tym, jak premier Binjamin Netanjahu zaproponował przygotowanie alternatywnych mechanizmów finansowych na wypadek ograniczeń, informuje Anadolu Agency.

Stanowisko banku centralnego

Według izraelskiego nadawcy publicznego Bank Izraela podkreślił, że kryptowaluty nie mogą stanowić sposobu na obchodzenie sankcji. Bank centralny oświadczył, że właściwe dla izraelskiej gospodarki jest utrzymanie więzi gospodarczych z kluczowymi partnerami handlowymi, a także zapobieganie sankcjom i ich negatywnemu wpływowi.

Bank dodał, że kwestia zapobiegania sankcjom i ograniczania ich skutków należy do zakresu odpowiedzialności politycznego kierownictwa kraju.

Netanjahu w wywiadzie dla izraelskiego kanału biznesowego wyraził zaniepokojenie możliwymi sankcjami gospodarczymi i bankowymi. Wyjaśnił, że polecił urzędnikom przygotowanie planu działania, którego jednym z elementów mogą być kryptowaluty. Premier oświadczył również, że po zakończeniu prezydentury Donalda Trumpa stanowisko Waszyngtonu wobec Izraela może się zmienić, a pomoc USA może zostać wstrzymana.

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Reakcja opozycji

Lider opozycji Jair Lapid skrytykował wypowiedzi Netanjahu. Były szef kancelarii premiera i współzałożyciel opozycyjnej partii Jasz ar, Joaw Horowic, oświadczył, że takie słowa mogą spowodować odpływ środków z kraju. Jego zdaniem mogą one również zniechęcać ludzi do mieszkania w Izraelu, otwierania firm, rachunków bankowych i inwestowania.

Dyskusja toczy się na trzy dni przed wyborami do Knesetu zaplanowanymi na wtorek, w tle debat o możliwych gospodarczych konsekwencjach polityki rządu oraz międzynarodowych powiązaniach handlowych i finansowych Izraela.

Europejskie propozycje

We wrześniu 2025 roku Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie części preferencji handlowych dla Izraela w ramach dwustronnej umowy stowarzyszeniowej, a także nałożenie sankcji na ekstremistycznych izraelskich ministrów i osadników zaangażowanych w przemoc. W maju 2026 roku ministrowie spraw zagranicznych UE uzgodnili sankcje wobec osadników i organizacji wspierających działalność osadniczą, jednak między państwami bloku pozostały różnice dotyczące szerszych ograniczeń gospodarczych.

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