Банк Израиля заявил, что криптовалюты не могут быть инструментом обхода возможных экономических санкций. Ответ центробанка прозвучал после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил подготовить альтернативные финансовые механизмы на случай ограничений, сообщает Anadolu Agency.

Позиция центробанка

По данным израильского общественного вещателя, Банк Израиля подчеркнул, что криптовалюты не могут быть способом обхода санкций. В центробанке заявили, что для израильской экономики правильным является сохранение экономических связей с ключевыми торговыми партнерами, а также предотвращение санкций и их негативного воздействия.

Банк добавил, что вопрос предотвращения санкций и ограничения их последствий относится к сфере ответственности политического руководства страны.

Нетаньяху в интервью израильскому бизнес-каналу выразил обеспокоенность возможными экономическими и банковскими санкциями. Он объяснил, что поручил чиновникам подготовить план действий, одним из элементов которого могут быть криптовалюты. Премьер также заявил, что после завершения президентства Дональда Трампа позиция Вашингтона в отношении Израиля может измениться, а помощь США — прекратиться.

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Реакция оппозиции

Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал заявления Нетаньяху. Бывший глава канцелярии премьер-министра и сооснователь оппозиционной партии «Яшар» Йоав Горовиц заявил, что такие слова могут вызвать отток средств из страны. По его мнению, они также могут отпугнуть людей от проживания в Израиле, открытия бизнеса, банковских счетов и инвестиций.

Дискуссия проходит за три дня до выборов в Кнессет, назначенных на вторник, на фоне дебатов о возможных экономических последствиях политики правительства и международных торговых и финансовых связях Израиля.

Европейские предложения

В сентябре 2025 года Европейская комиссия предложила приостановить часть торговых преференций для Израиля в рамках двустороннего Соглашения об ассоциации, а также ввести санкции против экстремистских израильских министров и причастных к насилию поселенцев. В мае 2026 года министры иностранных дел ЕС согласовали санкции против поселенцев и организаций, поддерживающих поселенческую деятельность, однако между странами блока сохранились разногласия относительно более широких экономических ограничений.

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