以色列央行表示，加密货币不能成为规避可能实施的经济制裁的工具。在总理本雅明·内塔尼亚胡提议为限制措施发生时准备替代性金融机制后，央行作出了回应，阿纳多卢通讯社报道。

央行立场

据以色列公共广播机构报道，以色列央行强调，加密货币不能成为规避制裁的途径。央行表示，对以色列经济而言，正确的做法是维持与主要贸易伙伴的经济联系，并防止制裁及其负面影响。

该行补充说，防止制裁和限制其后果的问题属于国家政治领导层的责任范围。

内塔尼亚胡在接受以色列商业频道采访时，对可能实施的经济和银行制裁表示担忧。他解释说，他已指示官员制定行动计划，其中的一个要素可能是加密货币。这位总理还表示，在唐纳德·特朗普的总统任期结束后，华盛顿对以色列的立场可能发生变化，美国援助可能停止。

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反对派反应

反对派领导人亚伊尔·拉皮德批评了内塔尼亚胡的言论。前总理办公室主任、反对党“Yashar”联合创始人约阿夫·霍罗维茨表示，这些言论可能导致资金流出该国。他认为，这些言论还可能使人们不愿在以色列生活、开办企业和银行账户以及进行投资。

这场讨论发生在定于周二举行的议会选举前三天，背景是围绕政府政策可能带来的经济后果，以及以色列国际贸易和金融联系的辩论。

欧洲提议

2025年9月，欧盟委员会提议暂停根据双边《联系国协定》给予以色列的部分贸易优惠，并对极端主义以色列部长和参与暴力活动的定居者实施制裁。2026年5月，欧盟外交部长同意对定居者和支持定居活动的组织实施制裁，但成员国之间对更广泛经济限制的问题仍存在分歧。

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