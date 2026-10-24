Minister finansów Pakistanu Muhammad Aurangzeb podczas wystąpienia na Lahore University of Management Sciences oświadczył, że rząd nie wybierze modelu wzrostu gospodarczego stymulowanego płynnością i konsumpcją. Zamiast tego kraj powinien skupić się na zrównoważonym wzroście zorientowanym na eksport i kontynuować reformę ceł, informuje Dawn.

Według ministra Pakistan nie może powtarzać cyklu wzrostu zależnego od importu, który w przeszłości prowadził do problemów z bilansem płatniczym i konieczności zwracania się o wsparcie do kredytodawców. Aurangzeb podkreślił, że władze muszą uniknąć sytuacji, w której tymczasowe ożywienie gospodarcze kończy się kryzysem bilansu płatniczego.

Rząd zamierza kontynuować reformę ceł, przede wszystkim aby obniżyć koszty surowców i dóbr pośrednich dla eksporterów, powiedział. Stwierdził, że pakistańskie branże zbyt długo były chronione bez określonych terminów obowiązywania tej ochrony, a wycofanie się z reformy, która trwa już drugi rok, nie jest planowane.

Wsparcie dla eksportu i zatrudnienia

Minister powiedział, że ostatni budżet miał wyznaczyć kierunek wzrostu zorientowanego na eksport. Wśród działań wymienił zniesienie podatków dodatkowych, zmniejszenie liczby kategorii podatkowych oraz finansowanie dla eksporterów oprocentowane na 4,5%.

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Aurangzeb podkreślił również, że wzrost gospodarczy musi tworzyć miejsca pracy. Zwrócił uwagę na doświadczenia sąsiedniego kraju, gdzie, według jego oceny, tempo wzrostu na poziomie 7–8% nie zapewniło wystarczającej liczby nowych miejsc pracy. Dlatego sektory napędzające gospodarkę powinny jednocześnie przyczyniać się do spadku bezrobocia, dodał.

Deficyty, dług i rezerwy

Według oceny ministra łączny wskaźnik deficytu budżetowego i deficytu sektora zewnętrznego spadł z 12,5% PKB do 2,6% pod koniec poprzedniego roku fiskalnego. Oświadczył, że deficyt budżetowy osiągnął najniższy poziom od 22 lat, a kraj trzeci rok z rzędu odnotował nadwyżkę pierwotną. Deficyt na rachunku obrotów bieżących, jak powiedział, zmniejszył się do około 0,1% PKB dzięki przekazom pieniężnym i eksportowi usług IT.

Eksport usług IT wzrósł z mniej niż 1 mld dolarów do 4,6 mld dolarów i w bieżącym roku fiskalnym może osiągnąć 5,5 mld dolarów, oświadczył Aurangzeb. Rezerwy walutowe, jak powiedział, przekroczyły wartość trzymiesięcznego importu, podczas gdy w czasie kryzysu wystarczały jedynie na dwa tygodnie.

Minister zauważył również, że spłaty zadłużenia zagranicznego spadły z 26,5 mld dolarów w ubiegłym roku do 21,5 mld dolarów w bieżącym roku fiskalnym. Nowe pożyczki zagraniczne są w większości przeznaczane na zastępowanie istniejących zobowiązań, a nie na zwiększanie obciążenia długiem, powiedział.

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