Министр финансов Пакистана отверг рост, основанный на потреблении — Dawn

Министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб, выступая в Лахорском университете управленческих наук, заявил, что правительство не будет выбирать модель экономического роста, стимулируемую ликвидностью и потреблением. Вместо этого стране необходимо сосредоточиться на устойчивом росте, ориентированном на экспорт, и продолжить тарифную реформу, сообщает Dawn.

По словам министра, Пакистан не может повторять цикл роста, зависимого от импорта, который в прошлом приводил к проблемам с платежным балансом и необходимости обращаться за поддержкой к кредиторам. Аурангзеб подчеркнул, что власти должны избежать ситуации, при которой временное оживление экономики завершается кризисом платежного баланса.

Правительство намерено продолжать тарифную реформу, прежде всего чтобы снизить стоимость сырья и промежуточных товаров для экспортеров, сказал он. Он заявил, что пакистанские отрасли слишком долго находились под защитой без установленных сроков ее действия, а отступать от реформы, которая идет уже второй год, не планируется.

Поддержка экспорта и занятости

Министр сказал, что последний бюджет должен был задать курс на экспортно ориентированный рост. Среди мер он назвал отмену сверхналогов, сокращение числа налоговых категорий и финансирование для экспортеров под 4,5%.

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Аурангзеб также подчеркнул, что экономический рост должен создавать рабочие места. Он обратил внимание на опыт соседней страны, где, по его оценке, темпы роста на уровне 7–8% не обеспечили достаточного числа новых рабочих мест. Поэтому сектора, движущие экономику, должны одновременно способствовать снижению безработицы, добавил он.

Дефициты, долг и резервы

По оценке министра, совокупный показатель бюджетного дефицита и дефицита внешнего сектора снизился с 12,5% ВВП до 2,6% в конце прошлого финансового года. Он заявил, что бюджетный дефицит достиг 22-летнего минимума, а страна третий год подряд имела первичный профицит. Дефицит текущего счета, по его словам, сократился примерно до 0,1% ВВП благодаря денежным переводам и экспорту IT-услуг.

Экспорт IT-услуг вырос с менее чем $1 млрд до $4,6 млрд и в текущем финансовом году может достичь $5,5 млрд, заявил Аурангзеб. Валютные резервы, по его словам, превысили объем трехмесячного импорта, тогда как во время кризиса их хватало лишь на две недели.

Министр также отметил, что выплаты по внешнему долгу снизились с $26,5 млрд в прошлом году до $21,5 млрд в текущем финансовом году. Новые внешние заимствования в основном направляются на замещение существующих обязательств, а не на увеличение долговой нагрузки, сказал он.

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