Во Франции доходность эталонных 10-летних государственных облигаций, известных как OAT, выросла до самого высокого уровня с 2002 года на фоне беспорядков и опасений инвесторов относительно бюджетной политики страны. В четверг она прибавила 11 базисных пунктов, а разница между доходностью французских и немецких 10-летних бумаг стала самой большой с ноября 2011 года, сообщает CNBC.

Рейтинговое агентство Moody’s в пятницу подтвердило Франции рейтинг Aa3, который оно считает высоким инвестиционным уровнем, однако сохранило негативный прогноз. В агентстве объяснили это ростом риска того, что политическая фрагментация страны и дальше будет препятствовать работе законодательных институтов. Moody’s отметило, что может вернуть стабильный прогноз, если французские институты смогут сократить бюджетный дефицит.

Бюджетные риски

Правительство Франции стремится сократить бюджетный дефицит до 5% ВВП в 2027 году с прогнозируемых 5,4% в 2026 году. Национальное собрание должно 27 октября возобновить рассмотрение налоговых мер в рамках бюджета, однако оппозиционные депутаты выступают против этих планов.

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Руководитель исследований экономик региона EMEA в Natixis CIB Ален Дюрре заявил, что правительство намерено не допустить резкого повышения стоимости заимствований. По его словам, для соблюдения фискальных целей власти могут применить статью 49.3 Конституции, которая позволяет провести законопроект через Национальное собрание без финального голосования, если депутаты не примут вотум недоверия, либо прибегнуть к исполнительным ордонансам.

Влияние на экономику и компании

На 24 октября во Франции запланированы новые демонстрации, а на 5 ноября — общенациональный день забастовок и протестов при поддержке профсоюзов. Экономистка ING Шарлотта де Монпелье предупредила, что продолжительная потеря доверия может оказать более существенное влияние на экономику, чем кратковременные перебои. ING ожидал роста ВВП Франции лишь на 0,3% в 2026 году и на 0,6% в 2027 году, однако продолжительные беспорядки и напряженность на рынках могут ослабить эти показатели.

По оценке ING, наиболее уязвимы розничная торговля, гостинично-ресторанный и туристический бизнес, а также транспорт и логистика. Индекс CAC 40 за месяц снизился на 4,5%. Акции Carrefour в среду упали более чем на 14% после того, как компания снизила прогноз прибыли и сократила инвестиции, сославшись, в частности, на влияние беспорядков на потребительские настроения. По оценкам сети французских торгово-промышленных палат, на которые ссылается ING, по состоянию на вторник непосредственно пострадали более 2 тысяч предприятий.

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