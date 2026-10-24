We Francji rentowność referencyjnych 10-letnich obligacji skarbowych, znanych jako OAT, wzrosła do najwyższego poziomu od 2002 roku w związku z niepokojami i obawami inwestorów dotyczącymi polityki budżetowej kraju. W czwartek wzrosła o 11 punktów bazowych, a różnica między rentownością francuskich i niemieckich 10-letnich papierów osiągnęła największy poziom od listopada 2011 roku, informuje CNBC.

Agencja ratingowa Moody’s w piątek potwierdziła rating Francji na poziomie Aa3, który uznaje za wysoki poziom inwestycyjny, jednak utrzymała negatywną perspektywę. Agencja wyjaśniła to rosnącym ryzykiem, że fragmentacja polityczna kraju nadal będzie utrudniać funkcjonowanie instytucji ustawodawczych. Moody’s zaznaczył, że może przywrócić stabilną perspektywę, jeśli francuskie instytucje zdołają zmniejszyć deficyt budżetowy.

Ryzyka budżetowe

Rząd Francji dąży do zmniejszenia deficytu budżetowego do 5% PKB w 2027 roku z prognozowanych 5,4% w 2026 roku. Zgromadzenie Narodowe ma 27 października wznowić rozpatrywanie środków podatkowych w ramach budżetu, jednak posłowie opozycji sprzeciwiają się tym planom.

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Szef badań gospodarek regionu EMEA w Natixis CIB, Alain Durré, oświadczył, że rząd jest zdecydowany nie dopuścić do gwałtownego wzrostu kosztów pożyczek. Jego zdaniem, aby dotrzymać celów fiskalnych, władze mogą zastosować artykuł 49.3 Konstytucji, który pozwala przeprowadzić projekt ustawy przez Zgromadzenie Narodowe bez ostatecznego głosowania, jeśli posłowie nie uchwalą wotum nieufności, albo sięgnąć po rozporządzenia wykonawcze.

Wpływ na gospodarkę i firmy

Na 24 października we Francji zaplanowano nowe demonstracje, a na 5 listopada — ogólnokrajowy dzień strajków i protestów wspieranych przez związki zawodowe. Ekonomistka ING Charlotte de Montpellier ostrzegła, że długotrwała utrata zaufania może mieć bardziej znaczący wpływ na gospodarkę niż krótkotrwałe zakłócenia. ING oczekiwał wzrostu PKB Francji jedynie o 0,3% w 2026 roku i o 0,6% w 2027 roku, jednak długotrwałe niepokoje i napięcia na rynkach mogą osłabić te wyniki.

Według oceny ING najbardziej narażone są handel detaliczny, branża hotelarska, restauracyjna i turystyczna, a także transport i logistyka. Indeks CAC 40 spadł w ciągu miesiąca o 4,5%. Akcje Carrefour spadły w środę o ponad 14% po tym, jak spółka obniżyła prognozę zysku i ograniczyła inwestycje, powołując się między innymi na wpływ niepokojów na nastroje konsumentów. Według szacunków sieci francuskich izb handlowo-przemysłowych, na które powołuje się ING, do wtorku bezpośrednio ucierpiało ponad 2 tysiące przedsiębiorstw.

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