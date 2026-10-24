Dow Jones spadł o 1,2% przez obawy o wydatki na AI — The Rio Times

W USA po zakończeniu sesji 23 października indeks Dow Jones spadł o 1,23%, do 52 215 punktów, a S&P 500 stracił 0,52%, obniżając się do 7 624 punktów. Nasdaq zmniejszył się o 0,21%, do 25 955 punktów. Jak informuje The Rio Times, inwestorzy zaniepokoili się skalą finansowania centrów danych oraz tym, czy takie inwestycje zapewnią wystarczający zwrot.

Akcje technologiczne pod presją

Akcje Meta, według przytoczonych danych, spadły o około 7% w czwartek i o kolejny 1% w piątek. Na tle spadku indeksów giełdowych indeks zmienności VIX wzrósł o 2,21%, do 19,45. Jednocześnie złoto potaniało o 0,75%, do 3 994 dolarów za uncję: według danych publikacji na notowania wpływały silniejszy dolar i wyższe rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła o około cztery punkty bazowe, do 5,00%. Indeks dolara wzrósł o 0,14%, do 101,752 punktu.

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Ropa i decyzja Fed

Cena ropy Brent wzrosła o około 3% i przekroczyła 116 dolarów za baryłkę. Publikacja wiąże ruch notowań z oceną przez traderów możliwości amerykańskich uderzeń na Iran. Wyższe ceny energii zwiększają ryzyko inflacyjne i komplikują decyzje banków centralnych.

Rezerwa Federalna USA ma ogłosić decyzję w sprawie stóp procentowych 28 października. Rynki przeważnie oczekują utrzymania stopy bez zmian. Według Polymarket, na dzień 23 października uczestnicy tego rynku oceniali prawdopodobieństwo takiej decyzji na 93,5%. W październiku złożony indeks PMI USA spadł z 58,4 do 57,6 punktu, jednak nowe zamówienia rosły w najszybszym tempie od około czterech i pół roku.

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