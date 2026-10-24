В США по итогам торгов 23 октября индекс Dow Jones снизился на 1,23% — до 52 215 пунктов, а S&P 500 потерял 0,52%, опустившись до 7 624 пунктов. Nasdaq уменьшился на 0,21% — до 25 955 пунктов. Как сообщает The Rio Times, инвесторов обеспокоили масштабы финансирования дата-центров и то, обеспечат ли такие вложения достаточную отдачу.

Технологические акции под давлением

Акции Meta, согласно приведенным данным, упали примерно на 7% в четверг и еще на 1% в пятницу. На фоне снижения фондовых индексов индекс волатильности VIX вырос на 2,21% — до 19,45. В то же время золото подешевело на 0,75%, до 3 994 долларов за унцию: по данным издания, на котировки давили более сильный доллар и более высокая доходность американских гособлигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась примерно на четыре базисных пункта — до 5,00%. Индекс доллара вырос на 0,14%, до 101,752 пункта.

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Нефть и решение ФРС

Цена нефти Brent выросла примерно на 3% и превысила 116 долларов за баррель. Издание связывает движение котировок с тем, что трейдеры оценивали возможность ударов США по Ирану. Более высокие цены на энергоносители усиливают инфляционные риски и усложняют решения центральных банков.

Федеральная резервная система США должна объявить решение по процентным ставкам 28 октября. Рынки в основном ожидают сохранения ставки без изменений. По данным Polymarket, по состоянию на 23 октября участники этого рынка оценивали вероятность такого решения в 93,5%. В октябре композитный индекс PMI США снизился с 58,4 до 57,6 пункта, однако новые заказы росли самыми быстрыми темпами примерно за четыре с половиной года.

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