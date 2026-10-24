因担忧AI支出，道琼斯指数下跌1.2%——The Rio Times

10月23日美国收盘时，道琼斯指数下跌1.23%，至52,215点；标普500指数下跌0.52%，降至7,624点。纳斯达克指数下跌0.21%，至25,955点。据The Rio Times报道，投资者担忧数据中心融资的规模，以及此类投资能否带来足够回报。

科技股承压

根据所引述的数据，Meta股价周四下跌约7%，周五再跌1%。随着股指走低，VIX波动率指数上涨2.21%，至19.45。与此同时，黄金下跌0.75%，至每盎司3,994美元：该媒体称，更强势的美元和更高的美国国债收益率对报价构成压力。

美国10年期国债收益率上升约4个基点，至5.00%。美元指数上涨0.14%，至101.752点。

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石油与美联储决策

布伦特原油价格上涨约3%，超过每桶116美元。该媒体将报价变动与交易员评估美国可能对伊朗发动打击联系在一起。更高的能源价格加剧通胀风险，并使各国央行的决策更加复杂。

美国联邦储备系统将于10月28日宣布利率决定。市场大多预计利率将维持不变。根据Polymarket的数据，截至10月23日，该市场参与者估计这一决定的可能性为93.5%。10月，美国综合PMI指数从58.4点降至57.6点，但新订单以约四年半来最快的速度增长。

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