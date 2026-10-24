Ministerstwo Finansów Tajlandii rozważa przywrócenie podatku dla pasażerów opuszczających kraj lotami międzynarodowymi. Początkowa stawka może wynieść 1000 bahtów za jeden wylot. Jak informuje Bangkok Post, płatność ma być wliczana w cenę biletu lotniczego.

Ustawa z 1983 roku ustanowiła maksymalną stawkę podatku na poziomie 5000 bahtów za jeden wylot. Jednocześnie rozporządzenie ministerialne, które ma zostać wydane po wejściu ustawy w życie, ma określić początkową stawkę na 1000 bahtów. Z opłaty mają zostać zwolnione osoby opuszczające Tajlandię drogą lądową lub morską.

Kogo może dotyczyć opłata

Podatek ma objąć podróżnych wszystkich narodowości opuszczających Tajlandię drogą lotniczą. Zgodnie z założeniem ministerstwa opłata nie będzie dotyczyć pasażerów, którzy kupili bilety przed wejściem ustawy w życie, nawet jeśli ich wylot nastąpi po tej dacie.

Z płatności mogą zostać zwolnione dzieci poniżej dwóch lat, międzynarodowi pasażerowie tranzytowi, którzy nie opuszczają wyznaczonej strefy tranzytowej, a także pasażerowie pozostający na lotnisku podczas przesiadki na lot krajowy. Lista obejmuje również członków rodziny królewskiej, zagranicznych głów państw i osoby im towarzyszące, oficjalnych gości rządu, grupy inspekcyjne Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej oraz pasażerów samolotów rządowych.

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Wpływy i sankcje

Ministerstwo szacuje potencjalne dodatkowe roczne wpływy z podatku wyjazdowego na 12 mld bahtów. Inicjatywa jest jedną z dziesięciu zmian podatkowych rozważanych przez resort w celu zwiększenia dochodów państwa w obliczu utrzymującego się deficytu budżetowego i zbliżania się relacji długu publicznego do PKB do ustanowionego prawem limitu 70%.

Projekt przewiduje sankcje za uchylanie się od płacenia podatku, składanie fałszywych informacji lub dowodów, a także utrudnianie pracy urzędnikom. Dopłata może sięgać dwukrotności kwoty zobowiązania podatkowego, a dodatkowa opłata od niezapłaconej kwoty wyniesie 1,5% miesięcznie.

Tajlandia wprowadziła już podatek wyjazdowy w 1983 roku, uzasadniając to potrzebą ograniczenia nadmiernego odpływu walut obcych i wsparcia bilansu płatniczego. W 1991 roku pasażerowie lotniczy zostali zwolnieni z opłaty, a podatek za wyjazd drogą lądową i wodną zniesiono w 1986 roku. Projekt ustawy przechodzi obecnie konsultacje publiczne, które potrwają do 29 października.

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