Tajlandia rozważa opłatę 1000 bahtów za międzynarodowy wylot — Bangkok Post
Ministerstwo Finansów Tajlandii rozważa przywrócenie podatku dla pasażerów opuszczających kraj lotami międzynarodowymi. Początkowa stawka może wynieść 1000 bahtów za jeden wylot. Jak informuje Bangkok Post, płatność ma być wliczana w cenę biletu lotniczego.
Ustawa z 1983 roku ustanowiła maksymalną stawkę podatku na poziomie 5000 bahtów za jeden wylot. Jednocześnie rozporządzenie ministerialne, które ma zostać wydane po wejściu ustawy w życie, ma określić początkową stawkę na 1000 bahtów. Z opłaty mają zostać zwolnione osoby opuszczające Tajlandię drogą lądową lub morską.
Kogo może dotyczyć opłata
Podatek ma objąć podróżnych wszystkich narodowości opuszczających Tajlandię drogą lotniczą. Zgodnie z założeniem ministerstwa opłata nie będzie dotyczyć pasażerów, którzy kupili bilety przed wejściem ustawy w życie, nawet jeśli ich wylot nastąpi po tej dacie.
Z płatności mogą zostać zwolnione dzieci poniżej dwóch lat, międzynarodowi pasażerowie tranzytowi, którzy nie opuszczają wyznaczonej strefy tranzytowej, a także pasażerowie pozostający na lotnisku podczas przesiadki na lot krajowy. Lista obejmuje również członków rodziny królewskiej, zagranicznych głów państw i osoby im towarzyszące, oficjalnych gości rządu, grupy inspekcyjne Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej oraz pasażerów samolotów rządowych.
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Wpływy i sankcje
Ministerstwo szacuje potencjalne dodatkowe roczne wpływy z podatku wyjazdowego na 12 mld bahtów. Inicjatywa jest jedną z dziesięciu zmian podatkowych rozważanych przez resort w celu zwiększenia dochodów państwa w obliczu utrzymującego się deficytu budżetowego i zbliżania się relacji długu publicznego do PKB do ustanowionego prawem limitu 70%.
Projekt przewiduje sankcje za uchylanie się od płacenia podatku, składanie fałszywych informacji lub dowodów, a także utrudnianie pracy urzędnikom. Dopłata może sięgać dwukrotności kwoty zobowiązania podatkowego, a dodatkowa opłata od niezapłaconej kwoty wyniesie 1,5% miesięcznie.
Tajlandia wprowadziła już podatek wyjazdowy w 1983 roku, uzasadniając to potrzebą ograniczenia nadmiernego odpływu walut obcych i wsparcia bilansu płatniczego. W 1991 roku pasażerowie lotniczy zostali zwolnieni z opłaty, a podatek za wyjazd drogą lądową i wodną zniesiono w 1986 roku. Projekt ustawy przechodzi obecnie konsultacje publiczne, które potrwają do 29 października.