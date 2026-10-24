Таиланд рассматривает сбор в 1000 батов за международный вылет — Bangkok Post
Министерство финансов Таиланда рассматривает восстановление налога для пассажиров, вылетающих из страны международными рейсами. Начальная ставка может составить 1000 батов за один вылет. Как сообщает Bangkok Post, платеж планируют включать в стоимость авиабилета.
Закон 1983 года устанавливал максимальную ставку налога на уровне 5000 батов за один вылет. В то же время министерское регулирование, которое должно быть издано после вступления закона в силу, должно определить начальную ставку в 1000 батов. От уплаты предлагают освободить тех, кто покидает Таиланд по суше или морю.
Кого может касаться сбор
Налог предлагают применять к путешественникам всех национальностей, покидающим Таиланд воздушным транспортом. По замыслу министерства, сбор не будет распространяться на пассажиров, купивших билеты до вступления закона в силу, даже если вылет состоится после этой даты.
От платежа могут освободить детей в возрасте до двух лет, международных транзитных пассажиров, которые не покидают определенную транзитную зону, а также пассажиров, остающихся в аэропорту во время пересадки на внутренний рейс. В перечень также входят члены королевской семьи, иностранные главы государств и сопровождающие их лица, официальные гости правительства, инспекционные группы Организации по запрещению химического оружия и пассажиры правительственных самолетов.
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Поступления и санкции
Министерство оценивает потенциальные дополнительные поступления от налога на выезд в 12 млрд батов в год. Инициатива является одним из десяти налоговых изменений, которые ведомство рассматривает для увеличения государственных доходов на фоне сохраняющегося бюджетного дефицита и приближения соотношения государственного долга к ВВП к установленному законом пределу в 70%.
Проект предусматривает санкции за уклонение от уплаты налога, предоставление ложной информации или доказательств, а также препятствование работе должностных лиц. Надбавка может достигать двойной суммы налогового обязательства, а дополнительная плата за неуплаченную сумму составит 1,5% в месяц.
Таиланд уже вводил налог на выезд в 1983 году, объясняя это необходимостью сдерживать чрезмерный отток иностранной валюты и поддерживать платежный баланс. В 1991 году пассажиров авиарейсов освободили от сбора, а налог на выезд по суше и воде отменили в 1986 году. Законопроект сейчас проходит публичные консультации, которые продлятся до 29 октября.