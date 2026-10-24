Министерство финансов Таиланда рассматривает восстановление налога для пассажиров, вылетающих из страны международными рейсами. Начальная ставка может составить 1000 батов за один вылет. Как сообщает Bangkok Post, платеж планируют включать в стоимость авиабилета.

Закон 1983 года устанавливал максимальную ставку налога на уровне 5000 батов за один вылет. В то же время министерское регулирование, которое должно быть издано после вступления закона в силу, должно определить начальную ставку в 1000 батов. От уплаты предлагают освободить тех, кто покидает Таиланд по суше или морю.

Кого может касаться сбор

Налог предлагают применять к путешественникам всех национальностей, покидающим Таиланд воздушным транспортом. По замыслу министерства, сбор не будет распространяться на пассажиров, купивших билеты до вступления закона в силу, даже если вылет состоится после этой даты.

От платежа могут освободить детей в возрасте до двух лет, международных транзитных пассажиров, которые не покидают определенную транзитную зону, а также пассажиров, остающихся в аэропорту во время пересадки на внутренний рейс. В перечень также входят члены королевской семьи, иностранные главы государств и сопровождающие их лица, официальные гости правительства, инспекционные группы Организации по запрещению химического оружия и пассажиры правительственных самолетов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поступления и санкции

Министерство оценивает потенциальные дополнительные поступления от налога на выезд в 12 млрд батов в год. Инициатива является одним из десяти налоговых изменений, которые ведомство рассматривает для увеличения государственных доходов на фоне сохраняющегося бюджетного дефицита и приближения соотношения государственного долга к ВВП к установленному законом пределу в 70%.

Проект предусматривает санкции за уклонение от уплаты налога, предоставление ложной информации или доказательств, а также препятствование работе должностных лиц. Надбавка может достигать двойной суммы налогового обязательства, а дополнительная плата за неуплаченную сумму составит 1,5% в месяц.

Таиланд уже вводил налог на выезд в 1983 году, объясняя это необходимостью сдерживать чрезмерный отток иностранной валюты и поддерживать платежный баланс. В 1991 году пассажиров авиарейсов освободили от сбора, а налог на выезд по суше и воде отменили в 1986 году. Законопроект сейчас проходит публичные консультации, которые продлятся до 29 октября.

Читай нас в