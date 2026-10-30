Цена золота в пятницу опустилась ниже отметки $3900 за унцию. На спотовом рынке в 17:50 по Гринвичу металл торговался по $3880 за унцию, что на 3,5% меньше за день, сообщает Anadolu Agency.

Динамика драгоценных металлов

За последний месяц золото подешевело на 7,14%, а в годовом выражении его цена снизилась на 10,19%. Падение котировок произошло на фоне сохранения высоких мировых цен на энергоносители.

Серебро потеряло 6% стоимости и торговалось по $49 за унцию. В годовом выражении цена этого металла снизилась на 31,1%.

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Цены на нефть и газ

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 2,7% — до $113,7 за баррель. Ранее на этой неделе они превышали $117 за баррель, достигнув максимального уровня с июля.

Европейская цена природного газа составляла €103,5, или $115,4, за мегаватт-час. Она держалась вблизи самых высоких значений с конца 2022 года.

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