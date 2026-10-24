泰国财政部正在考虑恢复向乘坐国际航班离境的旅客征税。初始税率可能为每次离境1000泰铢。正如《曼谷邮报》报道，该费用计划计入机票价格。

1983年的法律规定，每次离境的最高税率为5000泰铢。同时，在法律生效后将发布的部门规章预计将把初始税率定为1000泰铢。建议免除经陆路或海路离开泰国者的缴费义务。

该费用可能适用于哪些人

拟议中的税收将适用于乘坐航空交通工具离开泰国的所有国籍旅客。按照财政部的设想，该费用不适用于在法律生效前购买机票的乘客，即使其离境发生在该日期之后。

两岁以下儿童、未离开指定过境区域的国际过境旅客，以及在机场转乘国内航班期间留在机场的乘客，可能获得缴费豁免。名单还包括王室成员、外国国家元首及其随行人员、政府正式宾客、禁止化学武器组织的检查小组，以及政府飞机的乘客。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

收入与处罚

财政部估计，离境税每年可能带来120亿泰铢的额外收入。该倡议是该部门为增加国家收入而考虑的十项税收改革之一，背景是预算赤字持续存在，公共债务占国内生产总值的比例正接近法律规定的70%上限。

草案规定，对逃避缴税、提交虚假信息或证据，以及妨碍官员履职的行为实施处罚。附加费最高可达税款义务金额的两倍，未缴金额还将按每月1.5%加收费用。

泰国曾于1983年实施离境税，理由是需要遏制外汇过度外流并支持国际收支平衡。1991年，航空旅客获免缴该费用；经陆路和水路离境的税收则于1986年取消。该法案目前正在进行公众咨询，咨询将持续至10月29日。

关注我们在