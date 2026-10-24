Tygodniowa inflacja w Pakistanie przyspieszyła do 11,85% — Dawn

W Pakistanie krótkoterminowa inflacja w ujęciu rocznym w tygodniu zakończonym 22 października przyspieszyła do 11,85%. Jej wzrost w dużej mierze wiązano ze wzrostem cen mąki pszennej, podaje Dawn, powołując się na dane Pakistańskiego Biura Statystyki.

Indeks Cen Wrażliwych, który śledzi krótkoterminową inflację, wzrósł w ciągu tygodnia o 0,65%. Do jego obliczenia statystycy zbierają ceny 51 towarów na 50 rynkach w 17 miastach kraju. Koszt 19 z 51 monitorowanych towarów wzrósł, 12 towarów potaniało, a ceny kolejnych 20 nie zmieniły się.

Co zdrożało w ciągu tygodnia

Najbardziej w ciągu tygodnia wzrosła cena skroplonego gazu ropopochodnego — o 22,44%. Kurczak zdrożał o 12,20%, cebula o 4,19%, zwykły chleb o 1,66%, a mąka pszenna o 1%. Wzrosły także ceny czosnku, drewna opałowego, wołowiny, tłuszczu roślinnego i niektórych rodzajów tkanin.

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Jednocześnie pomidory potaniały o 21,99%, benzyna o 3,63%, banany o 2,42%, a olej napędowy o 1,68%. Spadły również ceny ziemniaków, jaj, mleka w proszku, cukru oraz niektórych rodzajów roślin strączkowych i ryżu.

Roczna dynamika cen

W ujęciu rocznym najbardziej zdrożał skroplony gaz ropopochodny — o 107,12%. Cebula zdrożała o 72,81%, energia elektryczna w kategorii Q1 o 58,59%, benzyna o 44,17%, olej napędowy o 41,56%, a mąka pszenna o 36,49%. Ceny kurczaka wzrosły w ciągu roku o 38,99%.

Tymczasem pomidory w ciągu roku potaniały o 71,72%, ziemniaki o 40,75%, cukier o 25%, a jaja o 22,14%. Tydzień wcześniej krótkoterminowa inflacja w kraju wynosiła 11,38% w ujęciu rocznym.

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