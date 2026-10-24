巴基斯坦周度通胀加速至11.85%——《黎明报》

在截至10月22日的一周内，巴基斯坦短期通胀年率加速至11.85%。据巴基斯坦统计局数据，通胀上涨在很大程度上与小麦面粉价格上涨有关，《黎明报》报道。

追踪短期通胀的敏感价格指数一周内上涨0.65%。为计算该指数，统计人员在全国17个城市的50个市场收集51种商品的价格。在追踪的51种商品中，19种价格上涨，12种价格下降，另有20种价格未变。

一周内哪些商品价格上涨

一周内，液化石油气价格涨幅最大，达到22.44%。鸡肉价格上涨12.20%，洋葱上涨4.19%，普通面包上涨1.66%，小麦面粉上涨1%。大蒜、柴火、牛肉、植物脂肪和部分种类布料的价格也上涨。

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与此同时，番茄价格下降21.99%，汽油下降3.63%，香蕉下降2.42%，柴油下降1.68%。土豆、鸡蛋、奶粉、糖以及部分种类豆类和大米的价格也有所下降。

年度价格走势

按年计算，液化石油气价格涨幅最大，达107.12%。洋葱价格上涨72.81%，Q1类别电价上涨58.59%，汽油上涨44.17%，柴油上涨41.56%，小麦面粉上涨36.49%。鸡肉价格一年内上涨38.99%。

与此同时，番茄价格一年内下降71.72%，土豆下降40.75%，糖下降25%，鸡蛋下降22.14%。一周前，该国短期通胀年率为11.38%。

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