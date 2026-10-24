巴西中央银行于2026年10月23日批准了三项保护信贷消费者的决议。这些决议将允许客户屏蔽贷款广告，要求贷款机构展示债务数据，并要求在通过Pix付款时提供信贷优惠须事先获得同意。The Rio Times对此报道。

屏蔽贷款广告

第602号决议将于2027年3月31日生效。该决议将要求贷款机构为客户提供明确的机制，以拒绝接收广告和主动提供的信贷优惠——即银行或其他一方未经客户事先请求而发送的商业信息。

对于处于财务脆弱状况的人群，此类优惠只有在获得其事先、具体且明确同意后才可提供。所提供的产品必须改善客户的财务状况，尤其是包括债务重组、将贷款转至另一家银行，或转用更便宜的信贷产品。不得在此类优惠中提供新的资金。

债务面板与Pix规则

根据第601号决议，自2027年7月1日起，贷款机构必须向客户提供包含其信贷业务数据的综合面板。该面板起初仅包含同一家金融机构内的贷款信息。未来计划加入信贷信息系统和开放金融的数据，从而能够显示对多家贷款机构的债务。

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在办理新贷款前，机构还必须展示其成本测算、付款金额，以及客户支付能力中已用于偿还债务的比例。在风险情形下，必须显示警告。

第603号决议也将自2027年7月1日起限制在通过Pix付款时提供信贷优惠。Pix是巴西的即时支付系统。贷款机构只有在付款人事先作出具体同意后才能提出此类优惠，且首次优惠不得早于同意作出后24小时发送。该同意可随时撤回。

家庭债务

这些决定是在居民债务负担加重的背景下作出的。根据央行数据，7月家庭债务占其年收入的49.9%，比一年前高出1.1个百分点。8月家庭逾期贷款的占比为6%，而面向个人的自由用途贷款平均年利率为61.7%。

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