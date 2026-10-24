Bank Centralny Brazylii 23 października 2026 roku zatwierdził trzy rezolucje mające chronić konsumentów w obszarze kredytowania. Umożliwią one klientom blokowanie reklam pożyczek, zobowiążą kredytodawców do prezentowania danych o zadłużeniu oraz będą wymagać uprzedniej zgody na oferty kredytowe podczas płatności przez Pix. Informuje o tym The Rio Times.

Blokowanie reklam kredytów

Rezolucja nr 602 wejdzie w życie 31 marca 2027 roku. Zobowiąże ona kredytodawców do zapewnienia klientom jasnego mechanizmu rezygnacji z reklam i aktywnych ofert kredytowych — komunikatów handlowych, które bank lub inna strona wysyła bez wcześniejszego zapytania klienta.

W przypadku osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej takie oferty będą możliwe wyłącznie po uzyskaniu ich uprzedniej, konkretnej i jednoznacznej zgody. Proponowany produkt musi poprawiać sytuację finansową klienta, w szczególności przewidywać restrukturyzację długu, przeniesienie pożyczki do innego banku lub przejście na tańszy produkt kredytowy. Udzielanie nowych środków w ramach takich ofert nie będzie dozwolone.

Panel zadłużenia i zasady dla Pix

Od 1 lipca 2027 roku, zgodnie z rezolucją nr 601, kredytodawcy będą musieli udostępniać klientom zbiorczy panel z danymi o ich operacjach kredytowych. Początkowo będzie on zawierał informacje wyłącznie o kredytach w ramach jednej instytucji finansowej. W przyszłości planowane jest dodanie do niego danych z Systemu Informacji Kredytowej i Open Finance, co umożliwi prezentowanie zobowiązań wobec kilku kredytodawców.

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Przed udzieleniem nowego kredytu instytucje będą również musiały przedstawiać symulację jego kosztu, kwotę raty oraz część zdolności płatniczej klienta już przeznaczoną na spłatę długów. W przypadkach ryzykownych mają być wyświetlane ostrzeżenia.

Rezolucja nr 603 również od 1 lipca 2027 roku ograniczy oferty kredytowe podczas dokonywania płatności przez Pix — brazylijski system płatności natychmiastowych. Kredytodawca będzie mógł złożyć taką ofertę wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej konkretnej zgody płatnika, a pierwszą ofertę będzie można wysłać nie wcześniej niż 24 godziny po wyrażeniu zgody. Można ją będzie wycofać w dowolnym momencie.

Zadłużenie gospodarstw domowych

Decyzje podjęto w związku z rosnącym obciążeniem ludności długiem. Według danych banku centralnego w lipcu zadłużenie gospodarstw domowych wynosiło 49,9% ich rocznego dochodu, o 1,1 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej. Udział przeterminowanych kredytów gospodarstw domowych w sierpniu wyniósł 6%, a średnia roczna stopa dla swobodnych kredytów dla osób fizycznych — 61,7%.

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