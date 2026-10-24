Центральный банк Бразилии 23 октября 2026 года одобрил три резолюции для защиты потребителей в сфере кредитования. Они позволят клиентам блокировать рекламу займов, обяжут кредиторов показывать данные о долгах и потребуют предварительного согласия на кредитные предложения во время платежей через Pix. Об этом сообщает The Rio Times.

Блокировка рекламы кредитов

Резолюция №602 вступит в силу 31 марта 2027 года. Она обяжет кредиторов предоставить клиентам понятный механизм отказа от рекламы и активных кредитных предложений — коммерческих сообщений, которые банк или другая сторона направляет без предварительного запроса клиента.

Для людей в финансово уязвимом положении такие предложения будут возможны только после их предварительного, конкретного и однозначного согласия. Предлагаемый продукт должен улучшать финансовое положение клиента, в частности предусматривать реструктуризацию долга, перевод займа в другой банк или переход на более дешевый кредитный продукт. Предоставление новых средств в рамках таких предложений не будет разрешено.

Панель долгов и правила для Pix

С 1 июля 2027 года, согласно резолюции №601, кредиторы должны будут предоставлять клиентам консолидированную панель с данными об их кредитных операциях. Первоначально она будет содержать информацию только о кредитах в рамках одного финансового учреждения. В дальнейшем в нее планируют добавить данные Системы кредитной информации и Open Finance, что позволит отображать обязательства перед несколькими кредиторами.

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Перед оформлением нового кредита учреждения также должны будут показывать моделирование его стоимости, сумму платежа и долю платежеспособности клиента, уже направленную на погашение долгов. В рискованных случаях должны отображаться предупреждения.

Резолюция №603 также с 1 июля 2027 года ограничит кредитные предложения во время совершения платежа через Pix — бразильскую систему мгновенных платежей. Кредитор сможет сделать такое предложение только при наличии предварительного конкретного согласия плательщика, а первое предложение можно будет направить не ранее чем через 24 часа после предоставления согласия. Его можно будет отозвать в любой момент.

Долг домохозяйств

Решения были приняты на фоне роста долговой нагрузки населения. По данным центробанка, в июле долги домохозяйств составляли 49,9% их годового дохода, что на 1,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. Доля просроченных кредитов домохозяйств в августе составила 6%, а средняя годовая ставка по свободным кредитам для физических лиц — 61,7%.

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