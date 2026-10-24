У Пакистані тижнева інфляція прискорилася до 11,85% — Dawn

У Пакистані короткострокова інфляція в річному вимірі за тиждень, що завершився 22 жовтня, прискорилася до 11,85%. Її зростання значною мірою пов’язували зі здорожчанням пшеничного борошна, повідомляє Dawn з посиланням на дані Пакистанського бюро статистики.

Індекс чутливих цін, який відстежує короткострокову інфляцію, за тиждень зріс на 0,65%. Для його розрахунку статистики збирають ціни на 51 товар на 50 ринках у 17 містах країни. Вартість 19 із 51 відстежуваного товару збільшилася, 12 товарів подешевшали, а ціни ще на 20 не змінилися.

Що подорожчало за тиждень

Найбільше за тиждень зросла ціна скрапленого нафтового газу — на 22,44%. Курятина подорожчала на 12,20%, цибуля — на 4,19%, звичайний хліб — на 1,66%, а пшеничне борошно — на 1%. Також зросли ціни на часник, дрова, яловичину, рослинний жир і деякі види тканин.

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Водночас помідори подешевшали на 21,99%, бензин — на 3,63%, банани — на 2,42%, а дизельне пальне — на 1,68%. Знизилися також ціни на картоплю, яйця, молочний порошок, цукор і окремі види бобових та рису.

Річна динаміка цін

У річному вимірі найбільше здорожчав скраплений нафтовий газ — на 107,12%. Цибуля стала дорожчою на 72,81%, електроенергія в категорії Q1 — на 58,59%, бензин — на 44,17%, дизель — на 41,56%, а пшеничне борошно — на 36,49%. Ціни на курятину за рік піднялися на 38,99%.

Натомість помідори за рік подешевшали на 71,72%, картопля — на 40,75%, цукор — на 25%, а яйця — на 22,14%. Тижнем раніше короткострокова інфляція в країні становила 11,38% у річному вимірі.

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