Недельная инфляция в Пакистане ускорилась до 11,85% — Dawn

В Пакистане краткосрочная инфляция в годовом выражении за неделю, завершившуюся 22 октября, ускорилась до 11,85%. Ее рост во многом связывали с подорожанием пшеничной муки, сообщает Dawn со ссылкой на данные Пакистанского бюро статистики.

Индекс чувствительных цен, отслеживающий краткосрочную инфляцию, за неделю вырос на 0,65%. Для его расчета статистики собирают цены на 51 товар на 50 рынках в 17 городах страны. Стоимость 19 из 51 отслеживаемого товара увеличилась, 12 товаров подешевели, а цены еще на 20 не изменились.

Что подорожало за неделю

Больше всего за неделю выросла цена сжиженного нефтяного газа — на 22,44%. Курятина подорожала на 12,20%, лук — на 4,19%, обычный хлеб — на 1,66%, а пшеничная мука — на 1%. Также выросли цены на чеснок, дрова, говядину, растительный жир и некоторые виды тканей.

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В то же время помидоры подешевели на 21,99%, бензин — на 3,63%, бананы — на 2,42%, а дизельное топливо — на 1,68%. Снизились также цены на картофель, яйца, сухое молоко, сахар и отдельные виды бобовых и риса.

Годовая динамика цен

В годовом выражении больше всего подорожал сжиженный нефтяной газ — на 107,12%. Лук стал дороже на 72,81%, электроэнергия в категории Q1 — на 58,59%, бензин — на 44,17%, дизель — на 41,56%, а пшеничная мука — на 36,49%. Цены на курятину за год выросли на 38,99%.

Вместе с тем помидоры за год подешевели на 71,72%, картофель — на 40,75%, сахар — на 25%, а яйца — на 22,14%. Неделей ранее краткосрочная инфляция в стране составляла 11,38% в годовом выражении.

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