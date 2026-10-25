Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) обновило рекомендации относительно случаев, когда листинговые компании могут отложить раскрытие инсайдерской информации. Изменения призваны привести рекомендации регулятора в соответствие с новыми правилами ЕС, упростить требования к раскрытию данных и одновременно сохранить защиту инвесторов и целостность финансовых рынков, сообщает Cyprus Mail.

Согласно изменениям, введенным Актом ЕС о листинге, промежуточные этапы длительных процессов больше не нужно раскрывать как инсайдерскую информацию до завершения самого процесса. Раскрытие будет требоваться, когда наступит окончательное событие или обстоятельство в рамках такого процесса. Примеры соответствующих процессов определены в делегированном акте Европейской комиссии, опубликованном в Официальном журнале ЕС в июле 2026 года.

Новые основания для отсрочки

Обновленные рекомендации содержат дополнительные примеры обстоятельств, которые могут оправдывать отсрочку раскрытия информации. Среди них — просьба государственного органа не раскрывать данные, необходимость компании собрать дополнительную информацию и риск того, что раскрытие коммерчески чувствительных деталей повредит деловым возможностям.

После консультаций с заинтересованными сторонами ESMA также добавило примеры, касающиеся назначения члена органа управления компании или менеджера на ключевую должность. Еще один пример касается отсрочки раскрытия инсайдерской информации между компаниями, входящими в одну корпоративную группу.

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Условия для компаний

Регулятор исключил прежние положения о том, что отсрочка не должна вводить общественность в заблуждение. Это требование было удалено из Регламента ЕС о злоупотреблениях на рынке (MAR) вследствие изменений, внесенных Актом о листинге. Вместо этого компания должна оценивать, не противоречит ли информация, которую она планирует временно не раскрывать, ее последнему публичному заявлению или другому сообщению по тому же вопросу.

Наличие законного интереса является лишь одним из трех условий для отсрочки раскрытия. Компания также должна обеспечить соответствие информации своим последним публичным сообщениям и сохранить ее конфиденциальность. ESMA подчеркнуло, что немедленное раскрытие остается общим правилом, а основания для отсрочки следует толковать узко. Информацию необходимо раскрыть, как только обстоятельства для отсрочки перестанут действовать или если конфиденциальность больше не может быть гарантирована.

Перечень законных причин для отсрочки не является исчерпывающим, однако компании должны оценивать обстоятельства каждого случая и выполнять все законодательные требования. Если информация касается самостоятельного события или финального этапа длительного процесса, механизм отсрочки можно применить при соблюдении всех условий. Обновленные рекомендации начнут действовать со дня их публикации на сайте ESMA на всех официальных языках ЕС.

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