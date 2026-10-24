Sanlam拟以207亿兰特收购Santam——TimesLIVE

在南非，金融集团Sanlam提出收购Santam少数股东所持股份。Santam是该国最大的短期保险公司。已持有Santam 62.7%股份的Sanlam提出每股505兰特的报价。该报价总价值为207亿兰特，TimesLIVE报道。

需要股东和监管机构批准

如果该提议获得Santam股东和监管机构支持，Sanlam将获得对这家保险公司的完全控制权。Sanlam首席执行官保罗·汉拉蒂表示，该交易将简化集团在南非的结构，减少进入集团的入口数量，并改善有关资本配置的决策。

汉拉蒂表示，将Santam全面整合至集团生态系统，符合加强Sanlam在南非市场地位的战略。他还认为，该交易随着时间推移可能在Santam生态系统内产生协同效应，使集团收入多元化，并支持其到2030年的目标。

集团扩张战略

Sanlam正在南非、其他非洲国家和印度发展业务。近年来，该集团收购了Assupol，获得了对BrightRock的完全控制权，并与欧洲保险公司Allianz共同创建了泛非业务SanlamAllianz，该业务在25个国家运营。

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在南非，该集团还通过与GoTyme的合作发展银行业务。据TimesLIVE报道，Sanlam已获得监管机构批准，可从2027年起根据TymeBank的牌照销售银行产品。

过去五年中，Sanlam向股东支付了510亿兰特，其中包括471亿兰特股息以及通过股份回购支付的42亿兰特。该集团还投资248亿兰特，用于加强其在南非的零售平台以及在印度和非洲国家的保险平台。

自2020年以来领导Sanlam的汉拉蒂将于2027年底离任。该媒体指出，收购Santam可能成为他任内最后几笔大型交易之一。

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