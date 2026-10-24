Sanlam запропонував викупити Santam за 20,7 млрд рандів — TimesLIVE

У Південно-Африканській Республіці фінансова група Sanlam запропонувала викупити акції міноритарних акціонерів Santam — найбільшого в країні страховика у сегменті короткострокового страхування. Sanlam, яка вже володіє 62,7% Santam, запропонувала по 505 рандів за акцію. Загальна вартість пропозиції становить 20,7 млрд рандів, повідомляє TimesLIVE.

Потрібні схвалення акціонерів і регуляторів

Якщо пропозицію підтримають акціонери Santam і регулятори, Sanlam отримає повний контроль над страховиком. За словами генерального директора Sanlam Пола Генретті, угода має спростити структуру групи в ПАР, зменшити кількість точок входу до неї та поліпшити ухвалення рішень щодо розподілу капіталу.

Генретті заявив, що повна інтеграція Santam до екосистеми групи відповідає стратегії зміцнення позицій Sanlam на південноафриканському ринку. Він також вважає, що угода з часом може забезпечити синергію в екосистемі Santam, диверсифікувати доходи групи та підтримати її цілі до 2030 року.

Стратегія розширення групи

Sanlam розвиває бізнес у ПАР, інших країнах Африки та Індії. За останні роки група придбала Assupol, отримала повний контроль над BrightRock і створила разом з європейською страховою компанією Allianz пан-африканський бізнес SanlamAllianz, який працює у 25 країнах.

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У ПАР група також розвиває банківський напрям через партнерство з GoTyme. За даними TimesLIVE, Sanlam отримала дозвіл регуляторів продавати банківські продукти за ліцензією TymeBank з 2027 року.

За останні п'ять років Sanlam виплатила акціонерам 51 млрд рандів, зокрема 47,1 млрд рандів дивідендів і 4,2 млрд рандів через зворотний викуп акцій. Ще 24,8 млрд рандів група інвестувала у зміцнення роздрібної платформи в ПАР та страхових платформ в Індії й країнах Африки.

Генретті, який очолює Sanlam з 2020 року, має залишити посаду наприкінці 2027 року. Видання зазначає, що викуп Santam може стати однією з останніх великих угод під його керівництвом.

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