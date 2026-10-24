Sanlam предложила выкупить Santam за 20,7 млрд рандов — TimesLIVE

В Южно-Африканской Республике финансовая группа Sanlam предложила выкупить акции миноритарных акционеров Santam — крупнейшего в стране страховщика в сегменте краткосрочного страхования. Sanlam, которой уже принадлежит 62,7% Santam, предложила по 505 рандов за акцию. Общая стоимость предложения составляет 20,7 млрд рандов, сообщает TimesLIVE.

Требуются одобрения акционеров и регуляторов

Если предложение поддержат акционеры Santam и регуляторы, Sanlam получит полный контроль над страховщиком. По словам генерального директора Sanlam Пола Ханратти, сделка должна упростить структуру группы в ЮАР, сократить количество точек входа в нее и улучшить принятие решений по распределению капитала.

Ханратти заявил, что полная интеграция Santam в экосистему группы соответствует стратегии укрепления позиций Sanlam на южноафриканском рынке. Он также считает, что сделка со временем может обеспечить синергию в экосистеме Santam, диверсифицировать доходы группы и поддержать ее цели до 2030 года.

Стратегия расширения группы

Sanlam развивает бизнес в ЮАР, других странах Африки и Индии. За последние годы группа приобрела Assupol, получила полный контроль над BrightRock и совместно с европейской страховой компанией Allianz создала панафриканский бизнес SanlamAllianz, работающий в 25 странах.

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В ЮАР группа также развивает банковское направление через партнерство с GoTyme. По данным TimesLIVE, Sanlam получила разрешение регуляторов продавать банковские продукты по лицензии TymeBank с 2027 года.

За последние пять лет Sanlam выплатила акционерам 51 млрд рандов, в том числе 47,1 млрд рандов дивидендов и 4,2 млрд рандов через обратный выкуп акций. Еще 24,8 млрд рандов группа инвестировала в укрепление розничной платформы в ЮАР и страховых платформ в Индии и странах Африки.

Ханратти, возглавляющий Sanlam с 2020 года, должен покинуть должность в конце 2027 года. Издание отмечает, что выкуп Santam может стать одной из последних крупных сделок под его руководством.

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