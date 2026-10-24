В Кении Министерство финансов планирует предложить парламенту ввести нулевую ставку налога на доходы для работников, зарабатывающих до 32 333 кенийских шиллингов в месяц, или около $249. Об этом сообщает The Rio Times. Президент Уильям Руто объявил об инициативе 20 октября во время празднования Дня героев в городе Элдорет, а детали 22 октября представил министр финансов Джон Мбади.

Как изменится налогообложение

Сейчас работники в Кении платят 10% налога с первых 24 000 шиллингов месячного дохода и 25% со следующих 8 333 шиллингов. При этом из начисленного налога вычитается ежемесячная налоговая льгота в размере 2 400 шиллингов.

Согласно действующим правилам, работник с зарплатой 32 333 шиллинга платит 2 083 шиллинга налога в месяц. В случае принятия инициативы он не будет платить налог на доходы, а ежемесячная налоговая льгота будет отменена. Ставки 25%, 30%, 32,5% и 35% для более высоких доходов планируется сохранить.

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Законопроект должен рассмотреть парламент

По данным издания, новый подход может дополнительно освободить от налога 362 846 работников формального сектора. Министерство финансов должно внести законопроект в парламент в течение недели, начинающейся 26 октября 2026 года. После этого документ рассмотрит парламентский комитет по вопросам финансов и планирования, а затем его должны поддержать депутаты и подписать президент.

До завершения законодательной процедуры работодатели будут продолжать удерживать налог из зарплат по действующим правилам, установленным Законом о финансах 2023 года. Пакет изменений также предусматривает отмену гербового сбора для сделок с землей стоимостью до 1 млн шиллингов и 25-процентной пошлины на импорт мобильных телефонов.

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