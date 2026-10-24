肯尼亚财政部计划向议会提议，对月收入不超过32,333肯尼亚先令、约合249美元的劳动者实行零所得税税率。The Rio Times报道。总统威廉·鲁托于10月20日在埃尔多雷特市举行的英雄日庆祝活动期间宣布了这一倡议，财政部长约翰·姆巴迪于10月22日介绍了细节。

税收将如何变化

目前，肯尼亚劳动者对每月收入中的前24,000先令缴纳10%的税，对接下来的8,333先令缴纳25%的税。同时，从计征税额中扣除每月2,400先令的税收减免。

按照现行规定，月薪32,333先令的劳动者每月缴纳2,083先令税款。如果该倡议获得通过，他们将无需缴纳所得税，而每月税收减免将被取消。对于较高收入，计划保留25%、30%、32.5%和35%的税率。

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法案须由议会审议

据该媒体报道，新方案可能额外使362,846名正规部门劳动者免税。财政部应在始于2026年10月26日的一周内向议会提交法案。之后，该文件将由议会财政与规划委员会审议，随后还须获得议员支持并由总统签署。

在立法程序完成前，雇主将继续依照《2023年财政法》规定的现行规则从工资中代扣税款。这一改革方案还规定，取消对价值不超过100万先令的土地交易征收的印花税，以及取消对进口手机征收的25%关税。

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