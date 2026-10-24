Sanlam zaproponował wykup Santam za 20,7 mld randów — TimesLIVE

W Republice Południowej Afryki grupa finansowa Sanlam zaproponowała wykup akcji mniejszościowych akcjonariuszy Santam — największego w kraju ubezpieczyciela w segmencie ubezpieczeń krótkoterminowych. Sanlam, który posiada już 62,7% Santam, zaoferował 505 randów za akcję. Łączna wartość oferty wynosi 20,7 mld randów, informuje TimesLIVE.

Wymagane są zgody akcjonariuszy i regulatorów

Jeśli oferta zostanie poparta przez akcjonariuszy Santam i regulatorów, Sanlam uzyska pełną kontrolę nad ubezpieczycielem. Według dyrektora generalnego Sanlam Paula Hanratty’ego transakcja ma uprościć strukturę grupy w RPA, zmniejszyć liczbę punktów wejścia do niej oraz poprawić podejmowanie decyzji dotyczących alokacji kapitału.

Hanratty oświadczył, że pełna integracja Santam z ekosystemem grupy jest zgodna ze strategią wzmacniania pozycji Sanlam na rynku południowoafrykańskim. Uważa również, że transakcja może z czasem zapewnić synergie w ekosystemie Santam, zdywersyfikować dochody grupy i wesprzeć jej cele do 2030 roku.

Strategia ekspansji grupy

Sanlam rozwija działalność w RPA, innych krajach Afryki i Indiach. W ostatnich latach grupa przejęła Assupol, uzyskała pełną kontrolę nad BrightRock oraz wspólnie z europejskim ubezpieczycielem Allianz utworzyła panafrykańską firmę SanlamAllianz, działającą w 25 krajach.

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W RPA grupa rozwija także działalność bankową poprzez partnerstwo z GoTyme. Według TimesLIVE Sanlam otrzymał zgodę regulatorów na sprzedaż produktów bankowych na licencji TymeBank od 2027 roku.

W ciągu ostatnich pięciu lat Sanlam wypłacił akcjonariuszom 51 mld randów, w tym 47,1 mld randów dywidend oraz 4,2 mld randów poprzez skup akcji własnych. Kolejne 24,8 mld randów grupa zainwestowała we wzmocnienie platformy detalicznej w RPA oraz platform ubezpieczeniowych w Indiach i krajach Afryki.

Hanratty, który kieruje Sanlam od 2020 roku, ma opuścić stanowisko pod koniec 2027 roku. Publikacja zauważa, że wykup Santam może stać się jedną z ostatnich dużych transakcji pod jego kierownictwem.

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