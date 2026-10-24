Południowoafrykański urząd skarbowy (Sars) szuka partnera do opracowania systemu zabezpieczonych znaków i inteligentnych liczników dla towarów akcyzowych. Ma on pomóc kontrolować płatności podatkowe oraz wykrywać legalne i nielegalne produkty, informuje TimesLIVE.

Komisarz Sars Ngobani Johnston Makhubu oświadczył, że urząd dąży do stworzenia znaku, który będzie trudno podrobić lub zmienić. Służba podatkowa rozmawiała z South African Bank Note Company o możliwości zastosowania technologii zabezpieczających. Według szacunków Sars wartość nielegalnego rynku towarów w kraju wynosi 280 mld randów.

Kontrola produkcji

Znaki mają być przekazywane producentom w kontrolowanym środowisku, nanoszone na linii produkcyjnej i skanowane podczas wytwarzania towarów. Dane z systemu mają trafiać do administracji podatkowej. Jeżeli system nie będzie przekazywał informacji w okresie, gdy przedsiębiorstwo zadeklarowało produkcję, Sars będzie mogła wysłać zespół reagowania w celu przeprowadzenia kontroli.

Makhubu podkreślił również potrzebę fizycznego nadzoru nad przedsiębiorstwami produkującymi towary akcyzowe. Jak zaznaczył, służba wykryła podmioty gospodarcze, których operacje bankowe nie odpowiadały sprawozdaniom finansowym.

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Poszukiwanie zabezpieczonych liczników

W 2021 roku Sars zainstalowała w fabrykach liczniki do zliczania papierosów, jednak osoby naruszające prawo nauczyły się ingerować w ich działanie. Obecnie służba analizuje dostępne na świecie rozwiązania dotyczące inteligentnych liczników, które mają być bardziej odporne na taką ingerencję.

Nowy system ma objąć nie tylko wyroby tytoniowe i alkoholowe. Sars rozważa także jego wykorzystanie dla produktów farmaceutycznych i słodzonych napojów objętych odpowiednimi opłatami. Minister finansów Enoch Godongwana oświadczył, że modernizacja kontroli celnej i akcyzowej, w tym skanowanie ładunków i śledzenie towarów, jest częścią działań przeciwko nielegalnemu handlowi alkoholem i tytoniem.

Tymczasem British American Tobacco powołał się na badanie Ipsos, według którego papierosy w cenie niższej niż minimalny należny podatek są nadal sprzedawane w trzech na cztery sklepy w RPA. Firma oświadczyła, że paczki kosztujące mniej niż 20 randów były dostępne w niemal dwóch trzecich sklepów.

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