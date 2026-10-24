Налоговая служба ЮАР (Sars) ищет партнера для разработки системы защищенных марок и умных счетчиков для подакцизных товаров. Она должна помочь контролировать уплату налогов и выявлять легальную и незаконную продукцию, сообщает TimesLIVE.

Комиссар Sars Нгобани Джонстон Махубу заявил, что ведомство стремится создать марку, которую будет сложно подделать или изменить. Налоговая служба обсуждала возможность применения защитных технологий с South African Bank Note Company. По оценке Sars, объем незаконного рынка товаров в стране составляет 280 млрд рандов.

Контроль производства

Марки планируют передавать производителям в контролируемой среде, наносить на производственной линии и сканировать при изготовлении товаров. Данные из системы должны поступать в налоговую администрацию. Если система не будет передавать информацию в период, когда предприятие заявило о производстве, Sars сможет направить группу реагирования для проверки.

Махубу также подчеркнул необходимость физического надзора за предприятиями, производящими подакцизные товары. По его словам, служба выявляла субъектов хозяйствования, у которых банковские операции не соответствовали финансовой отчетности.

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Поиск защищенных счетчиков

В 2021 году Sars установила на фабриках счетчики для подсчета сигарет, однако нарушители научились вмешиваться в их работу. Теперь служба изучает доступные в мире решения по умным счетчикам, которые должны быть более устойчивыми к такому вмешательству.

Новая система должна охватить не только табачные и алкогольные изделия. Sars также рассматривает ее использование для фармацевтической продукции и сладких напитков, на которые распространяются соответствующие сборы. Министр финансов Энох Годонгвана заявил, что модернизация таможенного и акцизного контроля, включая сканирование грузов и отслеживание товаров, является частью противодействия незаконной торговле алкоголем и табаком.

В то же время British American Tobacco сослалась на исследование Ipsos, согласно которому сигареты по цене ниже минимального подлежащего уплате налога по-прежнему продаются в трех из четырех магазинов ЮАР. Компания заявила, что пачки дешевле 20 рандов были доступны почти в двух третях магазинов.

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