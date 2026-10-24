南非税务局（Sars）正在寻找合作伙伴，以开发用于应税消费品的安全标识和智能计数器系统。该系统将有助于监督税款缴纳，并识别合法和非法产品，TimesLIVE报道。

Sars专员恩戈巴尼·约翰斯顿·马胡布表示，该机构希望制造一种难以伪造或篡改的标识。税务局曾与South African Bank Note Company讨论采用安全技术的可能性。Sars估计，该国非法商品市场规模为2800亿兰特。

生产控制

计划在受控环境中将标识交付给制造商，在生产线上加贴，并在商品制造过程中进行扫描。系统数据应传送至税务管理部门。如果企业申报生产期间系统未传输信息，Sars将能够派遣应急小组进行检查。

马胡布还强调，需要对生产应税消费品的企业进行实地监管。据他所说，该机构发现一些经营主体的银行交易与其财务报表不符。

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寻找安全计数器

2021年，Sars在工厂安装了用于计数香烟的计数器，但违规者学会了干预其运行。该机构目前正在研究全球可用的智能计数器解决方案，这些方案应能更好地抵御此类干预。

新系统不仅应覆盖烟草和酒类产品。Sars还在考虑将其用于适用相关征费的药品和含糖饮料。财政部长埃诺赫·戈东瓜纳表示，现代化海关和消费税监管措施，包括货物扫描和商品追踪，是打击非法酒类和烟草贸易的一部分。

与此同时，英美烟草公司援引Ipsos的一项研究称，售价低于应征最低税额的香烟仍在南非四分之三的商店出售。该公司表示，价格低于20兰特的烟盒在近三分之二的商店有售。

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