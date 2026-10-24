Minister finansów Tajlandii Ekniti Nitithanprapas poparł propozycję zakończenia celowego przeznaczania niektórych podatków dla czterech organizacji i przekazywania ponad 14 mld bahtów rocznie do budżetu państwa. Urzędnik, który jest również wicepremierem, oświadczył, że inicjatywa jest zgodna z ustawą o dyscyplinie fiskalnej i finansowej państwa, informuje Bangkok Post.

Jakich organizacji dotkną zmiany

Propozycja dotyczy zmian w ustawach regulujących działalność publicznego nadawcy Thai PBS, Tajskiej Fundacji Promocji Zdrowia ThaiHealth, Funduszu Osób Starszych oraz Urzędu Sportu Tajlandii. Projekty ustaw przewidują zakończenie mechanizmu celowych podatków i kierowanie tych wpływów przez coroczny budżet państwa.

Nitithanprapas powołał się na artykuł 26 ustawy, który ogranicza przepisy przewidujące dodatkowe podatki, cła lub opłaty na finansowanie organów państwowych albo określonych celów. Wyjątkiem są wpływy pobierane dla organów samorządu lokalnego.

Zastrzeżenia dotyczące niezależności mediów

Inicjatywa wywołała obawy o przyszłość Thai PBS, który jest finansowany z dodatku do podatków akcyzowych na alkohol i tytoń. Posłowie oraz badacze mediów podczas przesłuchania w komisji Izby Reprezentantów zakwestionowali, czy przeniesienie finansowania nadawcy do budżetu państwa poprawi dyscyplinę fiskalną na tyle, by uzasadnić ryzyko dla jego niezależności.

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Dyrektor Thai PBS oświadczył, że od utworzenia nadawcy w 2008 roku otrzymywał on rocznie nie więcej niż 2 mld bahtów i nie występował o zwiększenie finansowania, choć budżet krajowy w tym okresie wzrósł ponad dwukrotnie. Według niego inflacja zmniejszyła siłę nabywczą przyznanych środków, a sam nadawca już podlega kilku poziomom nadzoru.

Stanowisko ThaiHealth i wyniki konsultacji

ThaiHealth oświadczył, że roczny budżet funduszu wynosi około 4 mld bahtów, czyli około 1% łącznych wydatków na ochronę zdrowia. Organizacja poinformowała również, że jej programy podlegają wewnętrznemu i zewnętrznemu nadzorowi, w tym audytom Departamentu Kontrolera Generalnego oraz Państwowego Urzędu Audytu.

Sieć organizacji reprezentujących osoby z niepełnosprawnościami wezwała rząd do wycofania poprawki dotyczącej ThaiHealth. Według konsultacji parlamentarnych przeciw projektowi ustawy opowiedziało się 89,43% spośród 58 841 uczestników.

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