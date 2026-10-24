泰国财政部长埃克尼蒂·尼提坦普拉帕斯支持一项提议，即停止将部分税收专项划拨给四个机构，并每年将超过140亿泰铢转入国家预算。兼任副总理的这名官员表示，该倡议符合《国家财政和金融纪律法》，《曼谷邮报》报道。

哪些机构将受到变化影响

该提议涉及修改规范公共广播机构Thai PBS、泰国健康促进基金会ThaiHealth、老年人基金和泰国体育管理局运作的法律。相关法案规定，终止专项税收机制，并通过年度国家预算拨付这些收入。

尼提坦普拉帕斯援引该法第26条，该条限制为资助国家机构或特定目的而设立额外税项、关税或费用的规定。为地方自治机构征收的收入除外。

对媒体独立性的担忧

该倡议引发了对Thai PBS未来的担忧，该机构的资金来自酒类和烟草消费税附加费。议员和媒体研究人员在众议院委员会听证会上质疑，将该广播机构的资金转入国家预算，是否能充分改善财政纪律，从而证明其独立性面临的风险是合理的。

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Thai PBS负责人表示，自2008年成立以来，该广播机构每年获得的资金不超过20亿泰铢，且从未要求增加资金，尽管国家预算在此期间增长了一倍以上。他说，通货膨胀降低了获拨资金的购买力，而该广播机构本身已受到多个层级的监督。

ThaiHealth的立场和咨询结果

ThaiHealth表示，该基金年度预算约为40亿泰铢，约占医疗保健总支出的1%。该机构还表示，其项目接受内部和外部监督，包括总审计长部门和国家审计办公室的审计。

代表残疾人士的组织网络呼吁政府撤回涉及ThaiHealth的修正案。根据议会咨询结果，58,841名参与者中有89.43%反对该法案。

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