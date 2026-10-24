Министр финансов Таиланда Экнити Нититанпрапас поддержал предложение прекратить целевое распределение отдельных налогов для четырех организаций и перечислять более 14 млрд батов ежегодно в государственный бюджет. Чиновник, который также является заместителем премьер-министра, заявил, что инициатива соответствует Закону о государственной фискальной и финансовой дисциплине, сообщает Bangkok Post.

Какие организации затронут изменения

Предложение касается изменений в законах, регулирующих деятельность общественного вещателя Thai PBS, Фонда укрепления здоровья Таиланда ThaiHealth, Фонда пожилых людей и Спортивного управления Таиланда. Законопроекты предусматривают прекращение механизма целевых налогов и направление этих поступлений через ежегодный государственный бюджет.

Нититанпрапас сослался на статью 26 закона, которая ограничивает положения, предусматривающие дополнительные налоги, пошлины или сборы для финансирования государственных органов или определенных целей. Исключение составляют поступления, взимаемые для органов местного самоуправления.

Предостережения относительно независимости СМИ

Инициатива вызвала обеспокоенность относительно будущего Thai PBS, который получает финансирование за счет надбавки к акцизам на алкоголь и табак. Депутаты и исследователи медиа во время слушаний в комитете Палаты представителей усомнились, что перевод финансирования вещателя в государственный бюджет улучшит фискальную дисциплину настолько, чтобы оправдать риски для его независимости.

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Директор Thai PBS заявил, что с момента основания в 2008 году вещатель ежегодно получал не более 2 млрд батов и не просил увеличить финансирование, хотя национальный бюджет за этот период вырос более чем вдвое. По его словам, инфляция снизила покупательную способность выделенных средств, а сам вещатель уже находится под несколькими уровнями надзора.

Позиция ThaiHealth и результаты консультаций

В ThaiHealth заявили, что годовой бюджет фонда составляет около 4 млрд батов, или примерно 1% совокупных расходов на здравоохранение. Там также сообщили, что программы организации проходят внутренний и внешний надзор, включая аудиты Департамента генерального контролера и Государственного аудиторского управления.

Сеть организаций, представляющих людей с инвалидностью, призвала правительство отозвать поправку относительно ThaiHealth. По данным парламентских консультаций, против законопроекта высказались 89,43% из 58 841 участника.

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