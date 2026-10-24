Bank Światowy wezwał Pakistan do przejścia od stabilizacji makroekonomicznej do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, koncentrując się na przyciąganiu inwestycji i wzmocnieniu roli sektora prywatnego. Informuje o tym Dawn po spotkaniu przedstawicieli banku z ministrem finansów Pakistanu Muhammadem Aurangzebem w Islamabadzie.

Reformy i inwestycje

W rozmowach uczestniczyli regionalny dyrektor Banku Światowego ds. dobrobytu dla Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Afganistanu i Pakistanu Sandeep Mahajan, dyrektorka Banku Światowego w Pakistanie Bolormaa Amgaabazar oraz dyrektor pionu Międzynarodowej Korporacji Finansowej Simon Andrews.

Strony omówiły program reform gospodarczych Pakistanu, przejście do zrównoważonego wzrostu oraz priorytety dotyczące pobudzenia inwestycji i działalności sektora prywatnego. Mahajan pogratulował krajowi odzyskania stabilności makroekonomicznej i pozytywnie ocenił działania rządu podczas niedawnego kryzysu związanego z konfliktem regionalnym.

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Według przedstawicieli Banku Światowego rezerwy zgromadzone w wyniku działań stabilizacyjnych oraz terminowe decyzje polityczne pomogły Pakistanowi poradzić sobie z presją zewnętrzną. Podkreślili, że dla utrzymania tych rezultatów potrzebne są dalsze reformy i ich skuteczne wdrażanie.

Plany rządu

Muhammad Aurangzeb oświadczył, że rząd dąży do tego, by stabilność makroekonomiczna była trwała, oraz do przekształcenia jej w zrównoważony wzrost ukierunkowany na inwestycje i eksport. Według niego Pakistan odzyskał dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych, w tym dzięki niedawnej emisji euroobligacji o wartości 3 mld dolarów z terminami wykupu po pięciu i dziesięciu latach.

Minister uznał również za ważne dalsze podnoszenie ratingu kredytowego kraju, wzmacnianie zaufania inwestorów i poprawę profilu kredytowego państwa. Osobno uczestnicy spotkania omówili prywatyzację, jasne zasady regulacyjne, wiarygodne mechanizmy rozliczeń po prywatyzacji oraz finansowanie projektów infrastrukturalnych z udziałem partnerów rozwojowych.

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