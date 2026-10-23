Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że polecił przygotować alternatywne mechanizmy finansowe na wypadek nałożenia na kraj sankcji bankowych. Wśród możliwych rozwiązań wymienił technologię blockchain, informuje Jerusalem Post.

W wywiadzie dla Channel 10 Netanjahu powiedział, że Izrael powinien być gotowy na możliwe ograniczenia w sektorze bankowym i stworzyć alternatywny system gospodarczy. Zapytany, czy blockchain może pomóc w omijaniu sankcji gospodarczych, odpowiedział, że jest to jedna z opcji, i dodał, że już poprosił o przygotowanie odpowiedniego planu.

Oświadczenie w sprawie pomocy amerykańskiej

Netanjahu wypowiedział się również na temat przyszłej pomocy wojskowej USA. Jego zdaniem nie należy liczyć na dalsze otrzymywanie dziesiątek miliardów dolarów amerykańskiego wsparcia dla budżetu obronnego, które, jak twierdził, zapewnił dwukrotnie. Premier wyjaśnił to zmianami w Stanach Zjednoczonych.

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Ponadto szef rządu odrzucił ostrzeżenia prezesa Banku Izraela Amira Jarona dotyczące rozszerzenia budżetu obronnego oraz obciążenia izraelskiej gospodarki wydatkami na obronność. Netanjahu oświadczył, że zdecydowanie nie zgadza się z oceną szefa banku centralnego.

Reakcja społeczności kryptowalutowej

Dyrektor generalny Crypto Companies Forum Nir Hirszman z zadowoleniem przyjął zainteresowanie kryptowalutami i blockchainem, jednak podkreślił, że technologie te nie są sposobem na ukrywanie transakcji pieniężnych. Według niego publiczne sieci blockchain umożliwiają śledzenie transakcji i zapewniają przejrzystość.

Osobno publikacja przytacza dane z bazy Jewish People Policy Institute, która śledzi sankcje, ograniczenia i działania dyplomatyczne dotyczące Izraela. Odnotowano w niej 15 takich działań w USA, 10 w Hiszpanii, osiem w Wielkiej Brytanii, siedem w Turcji i pięć w Belgii. Część działań odnotowanych w USA to inicjatywy ustawodawcze lub projekty rezolucji, w tym dotyczące ograniczenia sprzedaży Izraelowi broni i sprzętu obronnego.

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