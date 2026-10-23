以色列总理本雅明·内塔尼亚胡表示，他已指示准备替代性金融机制，以应对该国遭受银行制裁的情况。他将区块链技术列为可能的解决方案之一，《耶路撒冷邮报》报道。

内塔尼亚胡在接受Channel 10采访时表示，以色列应为银行业可能出现的限制做好准备，并建立替代性经济体系。当被问及区块链是否能够帮助规避经济制裁时，他回答说这是选项之一，并补充称，他已要求准备相应计划。

关于美国援助的声明

内塔尼亚胡还谈及未来的美国军事援助。他表示，不应指望继续获得数百亿美元的美国国防预算支持；他声称，这种支持曾由他两次争取到。这位总理将此归因于美国的变化。

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此外，政府首脑驳回了以色列银行行长阿米尔·亚龙关于扩大国防预算及国防开支给以色列经济带来负担的警告。内塔尼亚胡表示，他明确不同意这位央行行长的评估。

加密货币社区的反应

Crypto Companies Forum首席执行官尼尔·希尔什曼欢迎各界对加密货币和区块链的兴趣，但强调这些技术并非隐藏资金交易的方式。他表示，公共区块链网络能够追踪交易并确保透明度。

该报还援引Jewish People Policy Institute数据库的数据，该数据库追踪针对以色列的制裁、限制和外交措施。其中记录了美国的15项此类措施、西班牙的10项、英国的8项、土耳其的7项和比利时的5项。美国记录的部分措施是立法倡议或决议草案，尤其涉及限制向以色列出售武器和国防装备。

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