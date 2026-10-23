Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил подготовить альтернативные финансовые механизмы на случай введения банковских санкций против страны. Среди возможных решений он назвал технологию блокчейна, сообщает Jerusalem Post.

В интервью Channel 10 Нетаньяху сказал, что Израилю следует быть готовым к возможным ограничениям в банковской сфере и создать альтернативную экономическую систему. На вопрос, может ли блокчейн помочь обходить экономические санкции, он ответил, что это один из вариантов, и добавил, что уже попросил подготовить соответствующий план.

Заявление об американской помощи

Нетаньяху также высказался о будущей военной помощи США. По его словам, не следует рассчитывать на дальнейшее получение десятков миллиардов долларов американской поддержки для оборонного бюджета, которую он, как утверждает, обеспечивал дважды. Премьер объяснил это изменениями в Соединенных Штатах.

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Кроме того, глава правительства отверг предостережения главы Банка Израиля Амира Ярона относительно расширения оборонного бюджета и нагрузки оборонных расходов на израильскую экономику. Нетаньяху заявил, что однозначно не согласен с оценкой руководителя центробанка.

Реакция криптосообщества

Генеральный директор Crypto Companies Forum Нир Гиршман приветствовал интерес к криптовалютам и блокчейну, однако подчеркнул, что эти технологии не являются способом скрывать денежные операции. По его словам, публичные блокчейн-сети позволяют отслеживать транзакции и обеспечивать прозрачность.

Отдельно издание приводит данные базы Jewish People Policy Institute, которая отслеживает санкции, ограничения и дипломатические меры в отношении Израиля. В ней зафиксировано 15 таких мер в США, 10 — в Испании, восемь — в Великобритании, семь — в Турции и пять — в Бельгии. Часть зафиксированных в США мер являются законодательными инициативами или проектами резолюций, в частности об ограничении продажи Израилю вооружений и оборонного оборудования.

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