Bank centralny Kolumbii, Banco de la República, podniósł główną stopę procentową z 12% do 12,25%. Decyzję ogłoszono 30 września 2026 roku, a nowy poziom stopy wszedł w życie 1 października, informuje The Rio Times.

Za podwyżką o 0,25 punktu procentowego zagłosowało czterech z siedmiu członków zarządu banku. Dwóch opowiedziało się za utrzymaniem stopy bez zmian, a jeden — za natychmiastową podwyżką o 0,5 punktu procentowego. Prezes banku centralnego Leonardo Villar wskazał dynamikę cen jako jeden z głównych powodów decyzji.

Inflacja przekracza cel

Roczna inflacja w Kolumbii wyniosła w sierpniu 6,2%, wobec celu banku centralnego na poziomie 3%. Ceny żywności wzrosły o 6,1%, ceny regulowane — o 6,8%, a usług — o 7,2%. Inflacja bazowa, z której wyłącza się żywność i ceny regulowane, również wyniosła 6,1%.

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Analitycy ankietowani przez bank oczekują, że do końca 2026 roku inflacja może sięgnąć 6,8%. Zarząd wskazał również na ryzyko wzrostu cen żywności z powodu zjawiska pogodowego El Niño oraz bardziej restrykcyjnych globalnych warunków finansowych.

Wskaźniki gospodarcze

W drugim kwartale 2026 roku gospodarka Kolumbii wzrosła o 3,4% rok do roku po uwzględnieniu wahań sezonowych. Jednocześnie wskaźnik aktywności gospodarczej w lipcu wzrósł o 1,1% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, a produkcja przemysłowa spadła o 2,3%.

Sprzedaż detaliczna w lipcu zwiększyła się o 5,3%, a import w ujęciu dolarowym — o 22,3%. Od początku 2026 roku główna stopa procentowa w kraju wzrosła o trzy punkty procentowe — z 9,25% pod koniec 2025 roku.

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