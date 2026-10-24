Центральный банк Колумбии Banco de la República повысил ключевую процентную ставку с 12% до 12,25%. Решение было объявлено 30 сентября 2026 года, а новый уровень ставки вступил в силу 1 октября, сообщает The Rio Times.

За повышение на 0,25 процентного пункта проголосовали четыре из семи членов правления банка. Двое выступили за сохранение ставки без изменений, еще один — за немедленное повышение на 0,5 процентного пункта. Глава центробанка Леонардо Вильяр назвал динамику цен одной из главных причин решения.

Инфляция превышает цель

Годовая инфляция в Колумбии в августе составила 6,2% при целевом показателе центробанка в 3%. Цены на продукты питания выросли на 6,1%, регулируемые цены — на 6,8%, а услуги — на 7,2%. Базовая инфляция, из которой исключаются продовольствие и регулируемые цены, также составила 6,1%.

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Опрошенные банком аналитики ожидают, что к концу 2026 года инфляция может достичь 6,8%. Правление также указало на риск удорожания продовольствия из-за погодного явления Эль-Ниньо и более жестких глобальных финансовых условий.

Экономические показатели

Во втором квартале 2026 года экономика Колумбии выросла на 3,4% в годовом выражении с учетом сезонных колебаний. В то же время индикатор экономической активности в июле прибавил 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а промышленное производство сократилось на 2,3%.

Розничные продажи в июле увеличились на 5,3%, а импорт в долларовом выражении — на 22,3%. С начала 2026 года ключевая ставка в стране выросла на три процентных пункта — с 9,25% в конце 2025 года.

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