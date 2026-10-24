哥伦比亚中央银行Banco de la República将关键利率从12%上调至12.25%。该决定于2026年9月30日宣布，新利率水平于10月1日生效，The Rio Times报道。

该行七名董事会成员中有四人投票支持上调0.25个百分点。两人支持维持利率不变，另有一人支持立即上调0.5个百分点。央行行长莱昂纳多·比利亚尔将价格走势列为作出该决定的主要原因之一。

通胀超过目标

哥伦比亚8月年通胀率为6.2%，而央行的目标为3%。食品价格上涨6.1%，管制价格上涨6.8%，服务价格上涨7.2%。剔除食品和管制价格的核心通胀率也为6.1%。

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接受该行调查的分析师预计，到2026年底通胀率可能达到6.8%。董事会还指出，受厄尔尼诺天气现象和全球金融条件趋紧影响，食品价格上涨存在风险。

经济指标

经季节性波动调整后，2026年第二季度哥伦比亚经济同比增长3.4%。与此同时，7月经济活动指标较去年同月增长1.1%，工业生产下降2.3%。

7月零售额增长5.3%，按美元计价的进口增长22.3%。自2026年初以来，该国关键利率已上升3个百分点，从2025年底的9.25%上升。

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