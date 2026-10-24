在肯尼亚，肯尼亚发展公司（KDC）表示，已在“中小企业融资准入与企业复苏”（SAFER）项目框架下拨付53亿肯尼亚先令。这些资金旨在支持该国45个县的微型、小型和中型企业，Nation Kenya报道。

为北裂谷合作社提供融资

该公司还寻求在北裂谷经济集团框架内，扩大北裂谷地区小企业、储蓄和信贷合作社以及农民协会获得资本的渠道。这包括为农产品加工、产品储存、设备采购、物流及其他能够提高生产者收入的投资提供融资。

KDC总经理诺拉·拉泰莫表示，该倡议旨在让寻求扩大经营的农民和企业家更容易获得发展融资。她说，这些资金可能向希望扩大生产规模的生产者、用于产品加工的乳制品合作社，以及需要设备或营运资金的企业家提供。

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优先农业领域

融资覆盖乳制品生产、茶叶、咖啡、玉米、小麦、除虫菊和牛油果种植以及畜牧业的农业价值链。KDC计划向金融机构提供批发融资，后者将进一步向微型、小型和中型企业发放贷款，同时也将直接为具有可行性的公司和合作社提供融资。

拉泰莫还指出，该公司通过参股方式为需要长期资源以实现扩张、多元化和增长的企业和项目提供融资。瓦辛吉舒县贸易事务执行委员会成员菲利普·切布内特呼吁合作社确定具有投资吸引力的项目，并投资于加工和其他能够带来收入的领域。

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